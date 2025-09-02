Alicante detecta "grave peligro de desprendimientos" en el castillo de Santa Bárbara y anuncia obras de emergencia

El Ayuntamiento de Alicante actuará de urgencia en el Castillo de Santa Bárbara ante el "grave peligro detectado y riesgo inminente de desprendimientos" en el Benacantil. El Consistorio ha impulsado un contrato "excepcional de emergencia" para la protección y contención de material inestable en el macizo rocoso del monte, bajo el macho de la fortaleza.

Según el expediente municipal, durante la ejecución de las obras de urbanización de la conexión peatonal desde el parque de la Ereta al portón de acceso al castillo de Santa Bárbara, se ha detectado la existencia de zonas de la ladera del monte Benacantil un elevado riesgo de desprendimientos de material pétreo. A la vista de la información técnica y "ante la posibilidad real de caída de elementos pétreos desde el macizo rocoso al interior del ámbito de la obra referida", se ha procedido a la paralización total de la obra, desde el día 19 de agosto de 2025, quedando suspendida la ejecución de cualquier trabajo así como el acceso de personal a la misma, con el fin de prevenir eventuales riesgos derivados de posibles desprendimiento.

Ante esta situación, la Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes un contrato de emergencia "para la rotección y contención de material pétreo inestable", tratando de "evitar la situación de grave e inminente riesgo y peligro por desprendimientos que compromete la seguridad de las personas". El contrato estará dotado de un importe de 1,5 millones de euros.

INFORMACIÓN EN ELABORACIÓN