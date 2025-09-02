Alicante se vacía

Como si de una marea se tratara, septiembre borraba de un plumazo las aglomeraciones de aquella Alicante de 1975. A su paso dejaba una ciudad semivacía por las obligaciones de un calendario que ya anunciaba el final de un verano y el inicio de una travesía de rutinas y obligaciones. La estación de autobuses copaba buena parte de aquel hasta luego de muchos veraneantes. En los últimos cinco días de agosto salieron con dirección a Madrid, epicentro del turismo hacia Alicante, 171 autocares que llevaron de vuelta a unas 8.500 personas.

Aquellas cifras eran récord en una ciudad que jamás abandonaría esa palabra -récord- en los sucesivos veranos y días festivos. El aeropuerto, puesto en funcionamiento en 1967, también estaba de enhorabuena y aquel agosto había tenido 2.430 vuelos, que hacían un total de 279.564 pasajeros. Ahí quedaba eso.

En ese revoltijo de turistas muchos negocios pescaron y prosperaron. En 1975 las embarcaciones de color azul y blanco que surcaban el puerto como recreo, las populares ‘golondrinas’, buscaban reinventarse. Así lo habían hecho cinco de las nueve que había, que optaron por abrir camino con la travesía hasta Tabarca. “Realmente son las que ganan dinero, las que dan la vuelta por el puerto no son rentables, son 20 pesetas la media hora”, decía uno de los propietarios. Las embarcaciones que iban a la isla en 1975 eran El puerto de Castilla, la Santa Faz, la Rosa, El mar y el cielo y el célebre Kontiki.

El boom turístico, sobre todo extranjero, había posibilitado la aparición de una nueva zona residencial, el Pueblo Español, en El Campello, por la playa de la Almadraba y antes de llegar a la Coveta Fumà. Aquel entorno de casas bajas o bungalows pareados chocaba con la estampa que comenzaba a verse en la costa alicantina: edificios altos a pie de playa. La superficie del Pueblo Español era de unos 20.000 metros cuadrados y contaba con unas 143 viviendas, distribuidas en 14 calles y cuatro plazas. Se esperaba que para 1976 las obras terminaran y ese nuevo entorno, de pura tranquilidad, fuera una realidad.

Precisamente esos rascacielos que no tenía el Pueblo Español habían comenzado a aparecer en Dénia y eran objeto de debate entre los 25.000 vecinos de un municipio que estaba de moda. El turista inglés y alemán había dejado mucho dinero en el mes de julio; el francés, algo menos en agosto. Aun así, la autovía era todo un éxito y ponía al municipio a medio camino entre dos grandes polis como Alicante y València. La localidad también luchaba en aquel final de verano contra la fuerza del mar, que en alguna zona se había comido en 10 años hasta 40 metros de tierra. La solución era clara: espigones.

El primer fin de semana de septiembre se abría la Liga 75-76, que arrancaba con mal pie para los equipos alicantinos de Primera: el Hércules perdía 3-1 en Sarrià y Elche, 2-3 en

Altabix contra el Barça. Fuera del fútbol la cita más vistosa era el partido de hockey hierba que se disputaba en las nuevas instalaciones del Club Atlético Montemar entre los locales y el Hilson Park sudafricano. El resultado fue un empate a cero y los alicantinos cedieron el trofeo a los visitantes, que recibían el galardón de manos de Alejandro Lamaignère, directivo de la entidad. La alineación del Montemar para aquel partido fue la siguiente: Santos (Manglada), Eugenio, Amador, Noja (Lillo), Maltés, Paquito, Fajardo, Chimo, Francés, López e Iglesias.

Pese a que el verano comenzaba a despedirse, las actuaciones seguían y era el turno de Los Amaya (“el mejor grupo rumbero de España”, así se anunciaban) en Il Paradiso y de Tip y Coll en el Dunas. Mientras, en Benidorm Concha Velasco y Fernán Gómez grababan Yo soy Fulana de tal a las órdenes de Pedro Lazaga.