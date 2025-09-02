El Ayuntamiento de Alicante saca a concurso las obras del nuevo aparcamiento del mercado de Babel

Un entorno con expectativas de renovación. El Ayuntamiento de Alicante ha anunciado la licitación del proyecto de “acondicionamiento de parcela de servicio público del mercado municipal de Babel para dotación de aparcamiento en superficie con control de acceso”, que consiste en la adecuación de la zona de estacionamiento situada frente a este mercado municipal inaugurado en los años setenta y que cuenta con 3.500 metros cuadrados y 52 unidades comerciales.

Con la intención de controlar el acceso a este espacio frecuentado y priorizarlo a clientes y comerciantes, el consistorio ha sacado a concurso las obras del nuevo aparcamiento, ubicado en superficie, por un precio de 130.000 euros. Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de dos meses desde que se adjudiquen.

Este proyecto técnico, planteado en septiembre de 2024, fue aprobado al mes siguiente en Junta de Gobierno Local, concretamente el 8 de octubre del año pasado tras las exigencias de Vox para aprobar los presupuestos de entonces. El vicealcalde Manuel Villar declaró en aquel momento que la licitación se podía poner en marcha en 2024, cosa que finalmente no ocurrió. La intención de la obra es priorizar los usuarios de este mercado, habitualmente rodeado de vehículos ajenos que dificultan o incluso impiden el estacionamiento de muchos de los clientes y comerciantes.

La obra

Es por ello que se controlará el estacionamiento a través de un doble acceso desde la calle Asilo con barreras automáticas electromecánicas. Se mantendrá, por otra parte, el acceso para comerciantes desde la calle Pardo Gimeno, y también los actuales accesos peatonales. A su vez, se cerrará una de las salidas hacia la calle Asilo, y en su lugar se instalará un parterre con césped artificial y bolardos de caucho.

La concejala de Mercados, Lidia López (PP), afirma que las obras “mejorarán los servicios de estacionamiento del entorno del Mercado Municipal” consiguiendo, de esta manera, según su discurso, “modernizar y adecuar unas necesarias infraestructuras que ponen en valor e incrementan la zona de aparcamiento potenciando la calidad de estos servicios públicos”.

El aparcamiento contará con 53 plazas para automóviles, cuatro para motos y otras dos para personas con movilidad reducida. La obra incluirá repintado de los límites entre los diferentes puestos.

El proyecto, por otra parte, fue redactado por el ingeniero técnico de obras públicas y la ingeniera de caminos, canales y puertos del consistorio, y se enmarca en la aprobación de la tercera modificación de crédito, que se llevó a cabo a finales de julio.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha anunciado que “está previsto” adecuar el entorno de la calle Asilo para mejorar la accesibilidad. En la zona de estacionamiento de mercadillo ya existente se han proyectado 64 plazas para coches, 10 para motos y otras dos para personas con movilidad reducida.