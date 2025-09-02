Calendario escolar 2025-206 en Alicante: ¿qué días no hay clase pero sí son laborables?

Ya estamos en septiembre y el próximo lunes día 8 comienzan las clases en Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y en las dos universidades de la provincia de Alicante.

Como todos los años conocer el calendario escolar es fundamental para poder planificar las vacaciones y para que los padres puedan conciliar con su trabajo. Si conocemos con antelación los días que son festivos en el calendario escolar y laboral será más fácil poder organizarnos con los más pequeños de la casa.

Fechas clave en el curso escolar 2025-206 en la ciudad de Alicante

Este año al poco de comenzar el curso ya tenemos un macropuente. El jueves 9 d’Octubre, día de la Comunidad Valenciana, es festivo laboral en nuestra región. Lo que tienes que saber es que el viernes 10 de octubre los niños no tendrán clase, ya que es uno de los tres festivos elegidos por el Consejo Escolar Municipal, pero sí que es laborable. Así que los más pequeños podrán hacer un macropuente pero los padres trabajadores, en principio, no.

En 2025 no tendremos festivo escolar el 1 de noviembre, Día de todos los Santos, ya que cae en sábado, al igual que el 6 de diciembre, Día de la Constitución. Cuando no habrá clase y también es festivo laboral será el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, así que hay otro puente interesante para las familias.

A continuación darán comienzo las vacaciones de Navidad que serán desde el 23 de diciembre al 6 de enero de 2026, ambos inclusive.

El primer festivo que nos encontramos en 2026 es el del jueves 19 de marzo, Día del Padre, en el que no habrá clase y también es festivo laboral. En esta ocasión no será festivo el viernes 20 de marzo, así que los niños de la ciudad de Alicante tendrán que acudir al colegio este día.

La Semana Santa se celebrará del 1 al 13 de abril de 2026, ambos inclusive. En esta ocasión el Miércoles Santo (1 de abril) será festivo al ser designado por el Consejo Escolar Municipal, pero los padres tendrán que trabajar hasta el Viernes Santo (3 de abril) que sí es fiesta nacional.

La Santa Faz este año se celebrará el 16 de abril y el Ayuntamiento de Alicante ha decidido cambiar el día no lectivo de San Vicente (28 de abril) por el de la Romería. Así que será un festivo laboral y escolar. Lo que no habrá será puente como sí ha habido este año al caer la Santa Faz en un festivo nacional y trasladar ese festivo de San Vicente al viernes.

El 1 de mayo, Día del Trabajador, cae este año en viernes así que grandes y pequeños tendrán a su disposición otro puente para disfrutar.

Por último, los niños de la ciudad de Alicante acabarán las clases el jueves 18 de junio ya que el día 19 ha sido el tercer festivo designado por el Consejo Escolar Municipal al ser el inicio de las Hogueras. Este viernes sí que es laborable para los padres, al igual que el lunes 22 de junio.