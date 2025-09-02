Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

DIRECTO | Últimas noticias de la provincia de Alicante

DIRECTO | Últimas noticias de la provincia de Alicante / INFORMACIÓN

Mantente informado de todas las noticias de la provincia de Alicante, en directo.

  1. Prepárate: a partir del lunes empiezan a llegar los recibos del nuevo “tasazo” de la basura en Alicante
  2. Estos son los seis nuevos radares que ultima la DGT en la provincia de Alicante
  3. La jueza archiva la investigación por las obras en el antiguo parque de bomberos de Séneca
  4. Un árbol centenario colapsa en la plaza Gabriel Miró de Alicante
  5. Diversas familias de Alicante temen que se les desaloje de sus viviendas en Carolinas Altas
  6. Cuándo empiezan las clases en Alicante: fecha de vuelta a las aulas en colegios, institutos y universidades
  7. Ruido, tráfico y malos olores en la calle Jacinto Masanet de Alicante
  8. Los dos parkings del Aeropuerto de Alicante que ahora son uno: Apárkate puede alcanzar las 3.000 reservas mensuales

Compromís-Sumar plantea celebrar la asamblea de la ONU en Alicante si se mantiene el veto a Palestina en Estados Unidos

DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

La Primitiva deja un ganador de segunda categoría en Alicante: este es el dinero que se lleva

Oleada de robos de ventanas en el barrio Miguel Hernández de Alicante

Barcala notifica el "tasazo" de la basura en Alicante culpando al Gobierno de Sánchez

Diversas familias de Alicante temen que se les desaloje de sus viviendas en Carolinas Altas

El Ayuntamiento evaluará la seguridad en la nueva sede de la Cámara de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat destacan los avances en las obras del colegio La Almadraba tras siete años de barracones

