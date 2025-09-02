DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

Nuevo récord turístico: los extranjeros ya gastan más de 50 millones de euros al día en la Costa Blanca

El sector turístico sigue dejando cifras de récord. Aunque el aumento del número de visitantes se ha ralentizado con respecto al ritmo espectacular que mantenía en los últimos años, el incremento de los precios de los diferentes servicios que componen esta actividad ha permitido un nuevo máximo en el gasto que realizan los extranjeros en nuestro país. Una tendencia que en el caso de la Costa Blanca se traduce en que, por primera vez en la historia, durante el pasado mes de julio los turistas internacionales dejaron más de 50 millones de euros diarios en la provincia de Alicante. Leer aquí