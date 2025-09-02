Ecologistas exigen que el saladar de Agua Amarga, en Alicante, sea inundado “de forma permanente”

El saladar de Agua Amarga continúa siendo señalado por los colectivos ecologistas para que las instituciones competentes se hagan cargo de su mantenimiento. Este martes la entidad Amigos de los Humedales del Sur de Alicante, AHSA, ha emitido un comunicado exigiendo la “inundación permanente” de este espacio natural, afectado por la falta de lluvias y por la captación de aguas por parte de desaladoras.

La asociación ha señalado a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT), organismo que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, de “causar un importante perjuicio a la biodiversidad” del humedal. En concreto, AHSA señala a este organismo por ser el promotor de la construcción de la desaladora de Alicante, gestor de la infraestructura y, por tanto, responsable de “realizar tareas de seguimiento y vigilancia de la declaración de impacto ambiental (DIA) del proyecto”.

Con esto último los ecologistas se refieren a la DIA aprobada en noviembre de 2005, hace casi 20 años, por parte del Ministerio de Medio Ambiente para ampliar la desaladora del canal de Alicante, y en la que “se reconocía el impacto que suponía para el saladar la extracción del agua para desalar a través de pozos en lugar de tomar el agua directamente del mar”, argumentan desde AHSA.

Para mitigar aquel impacto, la DIA “establecía unas medidas correctoras consistentes en la inundación de los antiguos charcones salineros y la apertura”, prosiguen, “de varios canales que comuniquen la zona húmeda con el mar para asegurar la presencia de una lámina de agua permanente en el humedal”.

Es con este argumento que AHSA señala a la MCT por, según ellos, no haber cumplido con esta función. Desde el colectivo afirman haberse dirigido al organismo para que realice “tareas de seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la DIA”, y le acusan de “haber eludido su responsabilidad durante 20 años escudándose en la aplicación de un denominado plan de riegos que”, según calculan, “supone poco más del 5 % de la superficie que debería haber estado inundada de forma permanente durante todos estos años”.

Este aporte de agua es, según los ecologistas, “completamente insuficiente para el mantenimiento de la fauna asociada”, donde hay una variada diversidad de especies de aves acuáticas, algunas protegidas. Además, señalan que durante agosto ha estado “completamente seco el único estero de toda la zona húmeda al que se habían comprometido a mantener inundado durante todo el año”.

Una actuación que, desde AHSA, definen como “dejación de funciones” y que según ellos ha generado “un importante perjuicio a la biodiversidad asociada a los humedales salinos mediterráneos”. Desde Subdelegación del Gobierno no han respondido a las preguntas de INFORMACIÓN sobre este asunto.