Las fiestas del Raval Roig contarán con medio centenar de actos a partir del jueves

El Raval Roig dará el pistoletazo de salida este jueves a la edición número 186 de sus fiestas populares. El acontecimiento, uno de los más tradicionales de la Alicante y catalogado como Fiesta de Interés Local, contará con medio centenar de actividades a partir de este día 4 de septiembre, cuando se estrenarán las celebraciones a partir de las 8 de la mañana con la plantà de peñas y adornos de calles.

Los días posteriores hasta el lunes, a partir de la hora citada se llevará a cabo la clásica despertà, preludio de otras actividades que se desarrollarán en los grandes días del barrio. El jueves será el día en el que se inaugurará el alumbrado, el pasacalles y en el que se producirá el primer desfile a partir de las 19:30, justo antes del pregón, que tendrá lugar dos horas más tarde a cargo de la concejala de Infraestructuras, Cristina García (PP).

La noche del jueves, como las tres siguientes, finalizarán con verbena popular en la plaza Topete, que será uno de los grandes escenarios de esta fiesta. Por ejemplo, el viernes por la mañana este espacio acogerá el almuerzo popular a partir de las 10:00 impulsado por Rafael Torres, pescador del barrio conocido popularmente como “Felete el Payero”.

Los concursos gastronómicos, los pasacalles, los juegos populares y los momentos musicales serán mayoritarios en esta fiesta, que se verá amenizada por actuaciones como la de la Colla Sant Antoni, que aportarán los sonidos de la dolçaina y el tabalet el viernes y el sábado a partir de las 11 de la mañana.

Los actos más destacados en estos días de fiesta serán la poalá, que tendrá lugar en la calle Virgen del Socorro el domingo a las 12 del mediodía con agua no potable para evitar el gasto de este recurso; los diversos concursos gastronómicos de calderos (el viernes a las 13:00), de paellas (el sábado) y de tortillas (el domingo a las 14:00); o las numerosas actividades populares.

El mencionado Rafael Torres, dirigente de esta fiesta, apunta que la participación es “clave”, ya que la implicación de los vecinos resulta fundamental. La cucaña de tierra, que se podrá vivir el viernes a las 17:00, es uno de los actos más tradicionales, así como los desfiles de disfraces y los citados pasacalles.

Los organizadores también dan importancia a la procesión en honor a la virgen del Socorro acompañada por la virgen del Lluch, que tendrá lugar el lunes a las 19:30 para culminar la fiesta antes de la última actividad: el pasacalles de los marineros de la Cofradía y de la Comisión de Fiestas, convocada a las 22:30.

Torres cree, de hecho, que el día de la procesión será el de más asistencia de gente en un barrio en el que, durante sus días grandes, se producen “reencuentros entre personas que se fueron a vivir fuera y que vuelven en septiembre por estos días”, que son los más importantes de este barrio, uno de los más tradicionales de Alicante.