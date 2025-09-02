El PSOE advierte de que la tasa de basuras subirá aún más en Alicante

Un día después de que el Ayuntamiento de Alicante responsabilizara al Gobierno de España del "tasazo" de la basura, el PSOE local contraataca: los socialistas advierten de que el recibo volverá a subir en la ciudad el próximo 2027, al tener que hacer frente a las nuevas inversiones en el vertedero.

Mientras que el informe económico municipal señala que el coste anual del servicio asciende actualmente a 25,7 millones de euros, está pendiente sumar a este importe las inversiones previstas en el Centro de Tratamiento de Residuos (CETRA) de Fontcalent. El Ayuntamiento prevé invertir en torno a 110 millones en los próximos 20 años, a razón de 5,5 millones anuales. Por tanto, según apuntan los socialistas, el coste consolidado ascenderá al menos a 31,2 millones de euros anuales, al margen de posibles incrementos del contrato respecto al precio actual, lo que para el PSOE se traducirá en "un recibo medio de 138 euros por hogar con la distribución antisocial pactada por el PP con Vox".

"Es un nuevo 'tasazo' que hipotecará a esta ciudad durante 20 años para pagar unas obras que ni siquiera van a mejorar el servicio. Es un escándalo que paguemos cada vez más por algo que no funciona, pero más todavía cuando se dedican a cargar todo el peso a las familias", ha lamentado el concejal Raúl Ruiz. El edil socialista ha recordado además que "antes la diferencia entre un piso humilde y una vivienda de lujo era del 156% y ahora esa diferencia en la tasa la han reducido al 57%", por lo que lo considera "un tasazo contra la clase trabajadora”.

Respuesta al PP

Este lunes, el Ayuntamiento de Alicante comenzó a notificar por correo postal los recibos del "tasazo" de la basura. Una carta que advierte a los residentes de que la subida (que llega a triplicarse en muchos casos) no corresponde a la voluntad del ejecutivo local, sino del Gobierno de España. En cuanto a las posibilidades municipales de "suavizar" el incremento, el alcalde Luis Barcala da por bueno el descuento por utilizar el contenedor marrón: de hasta el 20 %.

Al respecto de esta comunicación, el regidor popular manifestó que en las cartas "se explica que la subida de la tasa responde a una obligación legal impuesta por el Gobierno de España, el Gobierno de Sánchez". Más allá del requerimiento hecho desde Europa de equiparar el coste de la recogida y tratamiento, "lo que ha hecho el Ejecutivo es imponer una subida muy importante que hace que todos los municipios hayamos tenido que disparar esos recibos, por lo que no es un capricho del Ayuntamiento de Alicante", añadió Barcala, quien sostiene que su gobierno ha intentado que el incremento sea "el mínimo posible".

Ahora, la portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha reprochado a Barcala" la utilización de medios públicos para tratar de tomar el pelo a los alicantinos con respecto al “tasazo” de la basura, utilizando al Gobierno de España como chivo expiatorio para intentar tapar su mala gestión". La edil socialista lamenta que "el alcalde difunde bulos utilizando dinero público" y recuerda que "fue el PP en Bruselas quien dio en Europa el impulso definitivo a la directiva de residuos que obliga a que la tasa cubra el coste del servicio".

La portavoz del PSOE incide además en que "Barcala podría haber repartido la carga impositiva de manera progresiva, evitando un mayor gravamen a la clase trabajadora y duplicando la tasa a los apartamentos turísticos, tal y como propuso el PSOE, pero no ha querido".