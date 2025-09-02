Quejas de usuarios de una residencia de Alicante por falta de personal

Usuarios y familiares de la residencia de mayores de Babel en Alicante han elevado su voz para denunciar la falta de personal en el centro y de suministros de productos higiénicos, así como por la entrada de hormigas en las habitaciones y su descontento con la comida. Lo han hecho a través del consejo de residentes y del consejo de mayores del centro DomusVi tras presentar varias quejas a la dirección y a la Generalitat.

"Hay gente que se cae de la cama por las noches y que espera más de una hora hasta que pasen a recogerla", lamenta María Gómez, usuaria y, a su vez, portavoz del consejo de mayores. Critica que en horario nocturno es cuando, sobre todo, sufren la falta de profesionales para atender a más de un centenar de residentes que tiene este complejo. Un problema que también implica que durante el día tengan que esperar mucho más de la cuenta para que algún asistente los acompañe al baño, según denuncia.

Desde la dirección del centro han justificado a este diario que se han tomado ya "medidas directas y contundentes para minimizar las posibles situaciones que se hayan ocasionado" y garantizan que el equipo de operaciones y del propio centro "nos estamos volcando en encontrar las mejores soluciones posibles a las necesidades de nuestros residentes de Babel".

Respecto a la falta de personal, aseguran que cumplen las ratios y que garantizan "el cumplimiento de la normativa laboral y asistencial vigente". No obstante, se muestran comprensibles "ante los desafíos que atraviesa el sector sociosanitario, especialmente en lo referente a la contratación de personal" y se muestran predispuestos a "seguir trabajando de manera transparente y colaborativa para garantizar el bienestar de los residentes, así como las condiciones laborales de nuestros trabajadores, con la implementación de las medidas necesarias".

Los gestores del centro admiten la plaga de hormigas que afecta a Alicante y dicen que siguen trabajando para combatirla

Usuarios de la residencia de mayores de Babel a la entrada de las instalaciones / PILAR CORTES

Plaga de hormigas

Frente a la "invasión" de hormigas, que ha desatado la alarma de los residentes, desde la propia dirección admiten que "lamentablemente hay una cantidad inusual que está afectando a la zona en cuestión y que también ha llegado al centro". Sin embargo, aseguran que tienen integradas acciones periódicas de desinfección y control de plagas, que han reforzado en esta ocasión. Asimismo, los gestores de la residencia afirman haber dado parte "a las autoridades pertinentes" y que seguirán "haciendo frente a esta plaga con todos los medios disponibles".

Además de estas quejas, familiares de usuarios como Gema Postigo, presidenta del consejo de residentes, critica la "falta de toallitas para la ducha y de otros productos higiénicos cada dos por tres", junto a la "mala coordinación con la asistencia sanitaria, pues cuando salen del hospital y vuelven a la residencia tienen que esperar tres o cuatro días para que les den la medicación nueva".

La comida es otro de los asuntos que preocupa a algunos residentes, que lo achacan al cambio de dirección de principios de año. "Han suprimido alimentos y han cambiado la comida, es más prefabricada y se nos han quitado las ganas de comer", añade María Gómez, que también advierte de la falta de personal en este servicio.

Por su parte, tanto en la medicación, como en la comida, la dirección también asegura estar cumpliendo con los requisitos sanitarios y alimenticios. "Contamos, además, con protocolos que nos permiten identificar posibles anomalías o áreas de mejora sobre las que aplicar las medidas que sean necesarias si procede", añade el equipo directivo, que, no obstante, asevera tener "puesta ya toda nuestra atención también en ello" y que su objetivo "siempre es mantener nuestro compromiso por el bienestar de nuestros residentes y profesionales".