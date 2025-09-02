Más retrasos para reparar el socavón de Pintor Otilio en Alicante
El Ayuntamiento extiende un mes más el contrato para reasfaltar la calle, que lleva cerrada por un hundimiento de la calzada desde principios de 2024
La calle Pintor Otilio de Alicante lleva más de un año (desde principios de 2024) cerrada al tráfico por un hundimiento en la calzada. Una situación que se prolongará, al menos, un mes más, ya que el Ayuntamiento acaba de extender el plazo del contrato para reparar el asfalto.
En marzo de este 2025, arrancaron las obras para solucionar el socavón, en el barrio de Altozano. El agujero en la calzada, que mantiene la vía cortada, debía estar resuelto para este mes de septiembre, según el plazo de ejecución del contrato, pero este no se ha cumplido. De acuerdo con el expediente aprobado este martes por la Junta de Gobierno Local, la realización de unos trabajos de mantenimiento y reparación en la red de agua potable ha interferido en el desarrollo de la actuación. Por ello, la empresa responsable ha solicitado una extensión del contrato de un mes que, al ser aprobada por el Consistorio, fecha el fin de los trabajos en el próximo 2 de octubre.
Es es la meta en la que se confía en poner punto y final a un problema que mantiene la calle cerrada desde hace más de año y medio. El contrato, con un presupuesto de casi 700.000 euros, espera solucionar de una vez por todas el hundimiento de parte del asfalto, que ya acumulaba quejas por grietas y baches registradas previamente al socavón que ahora se pretende reparar.
Para dar explicaciones y tranquilizar a los vecinos de la zona, hartos de no poder atravesar el vial junto a la avenida Conde Lumiares, el ejecutivo local organizó un encuentro con comerciantes y residentes de la zona. Allí, tanto el vicealcalde, Manuel Villar, como la concejala de Infraestructuras, Cristina García, expusieron las condiciones del contrato que ahora se amplía un mes más.
Suscríbete para seguir leyendo
- Prepárate: a partir del lunes empiezan a llegar los recibos del nuevo “tasazo” de la basura en Alicante
- Estos son los seis nuevos radares que ultima la DGT en la provincia de Alicante
- La jueza archiva la investigación por las obras en el antiguo parque de bomberos de Séneca
- Un árbol centenario colapsa en la plaza Gabriel Miró de Alicante
- Diversas familias de Alicante temen que se les desaloje de sus viviendas en Carolinas Altas
- Barcala notifica el 'tasazo' de la basura en Alicante culpando al Gobierno de Sánchez
- Cuándo empiezan las clases en Alicante: fecha de vuelta a las aulas en colegios, institutos y universidades
- Los dos parkings del Aeropuerto de Alicante que ahora son uno: Apárkate puede alcanzar las 3.000 reservas mensuales