Más retrasos para reparar el socavón de Pintor Otilio en Alicante

La calle Pintor Otilio de Alicante lleva más de un año (desde principios de 2024) cerrada al tráfico por un hundimiento en la calzada. Una situación que se prolongará, al menos, un mes más, ya que el Ayuntamiento acaba de extender el plazo del contrato para reparar el asfalto.

En marzo de este 2025, arrancaron las obras para solucionar el socavón, en el barrio de Altozano. El agujero en la calzada, que mantiene la vía cortada, debía estar resuelto para este mes de septiembre, según el plazo de ejecución del contrato, pero este no se ha cumplido. De acuerdo con el expediente aprobado este martes por la Junta de Gobierno Local, la realización de unos trabajos de mantenimiento y reparación en la red de agua potable ha interferido en el desarrollo de la actuación. Por ello, la empresa responsable ha solicitado una extensión del contrato de un mes que, al ser aprobada por el Consistorio, fecha el fin de los trabajos en el próximo 2 de octubre.

Es es la meta en la que se confía en poner punto y final a un problema que mantiene la calle cerrada desde hace más de año y medio. El contrato, con un presupuesto de casi 700.000 euros, espera solucionar de una vez por todas el hundimiento de parte del asfalto, que ya acumulaba quejas por grietas y baches registradas previamente al socavón que ahora se pretende reparar.

Para dar explicaciones y tranquilizar a los vecinos de la zona, hartos de no poder atravesar el vial junto a la avenida Conde Lumiares, el ejecutivo local organizó un encuentro con comerciantes y residentes de la zona. Allí, tanto el vicealcalde, Manuel Villar, como la concejala de Infraestructuras, Cristina García, expusieron las condiciones del contrato que ahora se amplía un mes más.