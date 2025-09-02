El tiempo en Alicante: un pequeño alivio de las temperaturas

La provincia de Alicante afronta este martes 2 de septiembre con intervalos nubosos con posibles chubascos a primera hora en el litoral norte, tendiendo durante la mañana a cielo poco nuboso con nubes altas. En el resto de la provincia el cielo estará poco nuboso con intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas irán en descenso mientras que las máximas irán en ascenso en el interior y en descenso en el litoral.

El viento soplará flojo variable, con intervalos de este y nordeste a primeras horas en el litoral, tendiendo por la tarde a suroeste flojo en el interior y a sureste flojo en el litoral.

El tiempo en Alicante

La capital vivirá otra jornada con cielos despejados y temperaturas más agradables que en la jornada de ayer ya que no se superarán los 29ºC. Por la noche los termómetros también bajarán hasta los 20ºC.

El tiempo en Elche

En Elche las temperaturas se mantendrán este martes en valores inferiores a los de ayer alcanzando los 31ºC.

El tiempo en Elda

La temperatura en Elda también irá a menos, con mínimas de 16ºC y máximas de alrededor de 30ºC.

El tiempo en Benidorm

Benidorm afrontará un día con menos calor que el anterior, con valores mínimos de 21ºC y máximas de 28ºC.

Benidorm, a rebosar: la playa de Levante se llena en los últimos días de agosto / Alex Domínguez / Alex Domínguez

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja vivirá hoy otra jornada con menos calor que ayer con con mínimas que no bajarán de los 22ºC, mientras que la máxima alcanzará los 29ºC.

El tiempo en Orihuela

Orihuela volverá a ser uno de los municipios de la provincia en los que hará más calor, con 20ºC de mínima y 33ºC de máxima.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy, las mínimas bajarán hasta los 16ºC, pero las máximas alcanzarán los 30ºC. El cielo estará despejado durante toda la jornada.

El tiempo en Dénia

Dénia afrontará otra jornada calurosa, con registros de 21ºC de mínima y 30ºC de máxima.