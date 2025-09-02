Vuelta al cole en Alicante: La climatización, las infraestructuras y la educación especial centran las demandas de las familias

Climatización, colegios e institutos dignos y bajada de ratios para ofrecer una enseñanza de calidad a los más de 300.000 alumnos que volverán a las aulas el próximo lunes en la provincia de Alicante. Son las principales y eternas reivindicaciones de las familias para el nuevo curso escolar, muchas de las cuales siguen siendo asignaturas pendientes para la Conselleria de Educación y los ayuntamientos.

Por un lado, desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres Gabriel Miró, señalan como primera prioridad la necesidad de dotar de más fondos a la educación especial. "No podemos hablar de inclusión sin tener los recursos necesarios y que los niños con necesidades especiales acaben arrinconados en las clases, porque no tienen todos los recursos que deberían", afirma Sonia Terrero, la secretaria de este colectivo que representa a alrededor de 450 Ampas.

Aunque desde esta entidad aplauden a la Administración autonómica por aumentar cada año las aulas específicas en los colegios e institutos para niños que requieren de un apoyo (las denominadas aulas UECO), consideran "importantísimo y vital" que se aceleren los diagnósticos de los niños que presentan algún trastorno como puede ser de autismo, déficit de atención o hiperactividad. "Hacen falta más orientadores y más pruebas", advierte Terrero, quien asegura que lo primero por lo que van a seguir luchando es por una mayor detección de los casos y por más formación para el profesorado.

Barracones de un instituto de Alicante / Jose Navarro

Barracones y bajada de ratios

Que haya suficientes colegios e institutos para acabar con la masificación, sufrida en varios puntos de la provincia, es la segunda demanda de la Federación Gabriel Miró y la primera urgencia que destaca la FAPA Enric Valor (federación que representa a 240 Ampas). Sin embargo, los barracones siguen sin erradicarse y, lo que es peor, que siguen instalándose curso tras curso, sin ningún plan, al menos que se conozca, para su eliminación.

"Los centros educativos tienen que tener aulas dignas sin insalubridad y sin peligros. Hay que eliminar las prefabricadas y el principal objetivo es que la Conselleria de Educación marque fechas", indica Terrero, quien agrega que esto pasa porque la Administración autonómica asuma las obras pendientes o que se pongan en marcha a través del Plan Edificant, por el cual la conselleria pone los fondos, pero los ayuntamientos se ocupan de licitar los proyectos y las obras.

La construcción o ampliación de centros educativos es una demanda clave de las familias para poder bajar las ratios. Desde la Gabriel Miró defienden aulas con 15 alumnos en Primaria y con 25 en Secundaria, lejos de lo que ocurre en muchos colegios e institutos. Como ejemplo, el pasado curso hubo aulas de Alicante en las que se llegó a 29 alumnos (en el caso de colegios) y a 39 (en el caso de IES) escolares por aula, cuando el límite debería de ser de 25 y 30, en Primaria y Secundaria respectivamente. La situación es similar en Torrevieja y en Orihuela Costa.

Con un tono más crítico, desde la FAPA Enric Valor, su presidente, Antonio Verdú, denuncia que el Plan Edificant, impulsado por el anterior Gobierno del Botànic, "está totalmente estancado para la construcción de las infraestructuras educativas".

Acoso escolar y salud mental

Atajar dos de los problemas que más preocupan en las aulas, el acoso escolar y la salud mental, vuelve a ser este curso otra de las peticiones de las familias ante el aumento de casos año tras año. "

La base fundamental es que salga el Decreto de Convivencia del Consell (se están ultimando detalles), para que en los centros haya un respeto de todos a todos", defiende Terrero. En este sentido, la FAPA Gabriel Miró ha solicitado a Educación que tenga en consideración a los niños con trastornos de la conducta, con el fin de que haya consecuencias más graves para el alumno que actúe mal con el que presenta alguna discapacidad y, a la inversa, para que se valore si se sanciona en menor medida a los que presenten un problema de este tipo y tengan un mal comportamiento.

En este contexto, las dos federaciones de Ampas recuerdan a la conselleria que siguen faltando las enfermeras escolares, una figura prometida hace ya dos años por Educación y Sanidad, que sigue sin llegar a los centros educativos públicos.

Mochilas de alumnos en un colegio de la provincia / AXEL ALVAREZ

El valenciano y el castellano

Frente a uno de los cambios más sustanciales que van a notar los colegios y los institutos este nuevo curso, la reorganización de los alumnos en aulas con lengua base castellano o valenciano, tras la inédita y polémica consulta que polarizó a los progenitores, la FAPA Gabriel Miró insiste en la necesidad de que "haya un respeto a las dos lenguas y a la elección de cada familia".

Por su parte, la FAPA Enric Valor muestra su preocupación por los alumnos que no podrán entrar en la clase deseada, porque el plebiscito no garantizó plaza a todos los alumnos en la lengua escogida, sino que el porcentaje de padres que escogió una opción determinó el número de aulas en valenciano o castellano. Según el conseller José Antonio Rovira, el 99,67 % del alumnado de Infantil y Primaria estudiará en el idioma escogido por sus familias, sin embargo, en más de un centro de la provincia han tenido muchos problemas y quejas de los padres por los criterios para organizar las clases.

"Cuando empiece el curso comprobaremos los problemas que genera la entrada en vigor de la llamada Ley de Libertad Educativa, los inconvenientes de gente que no podrá entrar donde votaron sus padres y veremos cómo se gestiona el cambio del banco de libros en los centros", advierte Antonio Verdú.