El Ayuntamiento de Alicante retira subvenciones a ocho hogueras por no justificar los gastos en monumentos

Hasta ocho comisiones de hogueras se han visto afectadas por la retirada parcial o total de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Alicante para los monumentos de arte efímero. Tal como se ha decidido en la última Junta de Gobierno Local, se han abierto diversos “procedimientos de pérdida del derecho al cobro de la subvención concedida”.

En general, esta retirada obedece a la falta de justificación de los gastos acordados para recibir las subvenciones por parte de las comisiones. A modo de ejemplo, la Comisión de la hoguera Passeig de Gómiz, que este año plantó en Tercera categoría en adulta y en Especial en infantil, debía de recibir un total de 7.200 euros de subvención. Este es el resultado de la suma de los importes de dos líneas (una de 5.200 euros para la hoguera adulta y otra de 2.000 para la infantil). Sin embargo, el Ayuntamiento le retirará 1.123,08 euros de esta ayuda después de que la hoguera no haya justificado los gastos.

En concreto, según reza en el expediente de acuerdo de la Junta de Gobierno, la comisión de Passeig de Gómiz justificó 8.800 euros de importe cuando el coste del proyecto de la hoguera adulta superaba los 15.000 euros y, en el caso de la infantil, la cantidad justificada es de 6.600 euros sobre un total de 14.670.

El hecho de que el importe justificado no alcance el 100 % de los costes de los proyectos deriva en “la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención”, que en este caso supone una pérdida de más del 15 % de la cantidad subvencionada.

Más ejemplos

Los casos más llamativos son los de Mercado Babel y Alacant Golf, comisiones a las que se les ha retirado la totalidad de las subvenciones concedidas inicialmente (de 2.850 y de 4.900 euros respectivamente) tras no justificar los importes de los proyectos. También, en ambos casos, por no haber aportado el modelo de cuenta justificativa cumplimentado y firmado.

También es destacado el caso de Florida-Plaza de La Viña, que plantó en categoría Especial y donde “procede el reintegro de la subvención por importe de 1.061,36 euros” de un total de 24.500 porque “no se ha obtenido evidencia suficiente respecto a la correcta aplicación, cumplimiento de las obligaciones inherentes a la subvención, así como la adecuada justificación de la misma por el beneficiario”.

Se dan otros cuatro casos. En la hoguera de Florida Sur, que compitió en Segunda Categoría, se preveía una subvención de 7.500 euros sobre un coste total de 8.545 para las hogueras adulta e infantil. Sin embargo, tras una primera instancia en el que “la contabilidad estaba sin firmar”, ante dudas sobre una posible “duplicidad de gasto” o tras comprobar que un documento tenía un NIF diferente al de esta hoguera, en agosto la hoguera aportó nueva documentación para intentar subsanar errores. Como las dudas no fueron aclaradas y el importe justificado también era inferior al aprobado, el Ayuntamiento ha minorado en 920 euros la subvención aprobada anteriormente.

Hechos similares se dan en la hoguera Doctor Bergez-Carolinas, donde la cantidad retirada es de 323,70 euros de una subvención que ascendía inicialmente a 6.500. También en la comisión de Portuarios-Pla del Bon Repós, aunque ésta pierde muchos más fondos: 3.589,50 de los 4.800 concedidos inicialmente, un 75 %.

En este último caso, el importe justificado es de 4.500 euros sobre un proyecto que ascendía a 17.700 en la hoguera adulta; y de 1.000 euros en un proyecto de 4.200 en la hoguera infantil. A su vez, en la subsanación de agosto, esta comisión aportó facturas “emitidas fuera del periodo subvencionable”: un albarán que, en no ser factura, no resultaba acreditativo para el pago; y una factura emitida por una empresa pirotécnica “respecto a la cual no ha sido aportado el documento acreditativo de pago”.

Por último, la hoguera Pío XII se queda sin 860 euros de los 4.800 subvencionados, también por no haber cubierto todo el coste de proyecto. El Ayuntamiento ha establecido un periodo de 15 días para alegaciones en estos casos.

Críticas y lamentos

Desde el ámbito foguerer se transmite cierta confusión ante estos hechos. Pedro Antón, presidente de Mercado-Babel, asegura que “no se lo esperaban”. “No siempre estamos preparados para hacer este tipo de trámites, y cuando algo no está correcto se nos avisa desde la Concejalía de Fiestas”. Según su relato, la semana pasada comprobaron la documentación en la Concejalía, “y me quedé tranquilo cuando nos confirmaron que el pago estaba pendiente”, pero sin embargo “no sabemos por qué ha pasado esto”, afirma.

En la otra comisión que han perdido la totalidad de la subvención, Alacant Golf, Charo Ferrández dice que tampoco esperaban este desenlace. “Siempre hemos hecho la subvención igual y este año, por lo visto, han decidido echarla atrás. En mi opinión, nos deberían haber avisado para hacerla bien desde el Ayuntamiento, que es quien concede las ayudas”.

En términos similares se expresa Mónica Yagüe, presidenta de la hoguera Pío XII, que dice que “nadie nos informó de como hacer las cosas” y cree que “deberían enseñar a la gente para que estos desagravios no se den: es una injusticia”, considera, a la vez que concluye que “las hogueras que lo han hecho bien es porque han tenido más información”.

Paco Tárraga, presidente de Portuarios – Pla del Bon Repós, afirma que “en años anteriores nunca se me dijo que justificara el total del presupuesto, pero este año sí y me enteré en julio”; mientras que Irene Artiaga, de Doctor Bergez Carolinas, espera “que no nos quiten la subvención”, ya que según ella “todas las facturas están: en mayo se entregó todo y ahora nos han dicho esto después de que nos dijeran que todo estaba bien y que se empezaría a pagar antes de Hogueras”.

En la Concejalía de Fiestas, liderada por Cristina Cutanda (PP), confirman que “en la mayoría de los casos se debe a no haber presentado toda la documentación requerida”, y recuerdan, sin querer hacer más valoraciones, que “el resto de comisiones han presentado la documentación y ya han cobrado casi todas”.

Por último, desde la Federació de Fogueres de Sant Joan, su presidente David Olivares afirma que han puesto el área de Economía de la entidad “al servicio de las asociaciones que lo han solicitado para ayudarles en la tramitación de subvenciones”, y asegura que “en la asamblea de cierre la edil de Fiestas explicó que había muchas subsanaciones pendientes en los expedientes”. Por último, concluye diciendo que desde su asociación intentan “ayudar en todo lo posible para que el dinero llegue cuanto antes porque es esencial para el desarrollo de los ejercicios, pero es el Ayuntamiento quien marca las normas”.