DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

D. Pamies
Un edificio sin concesión de Costas y con orden de demolición desde 2003 sigue en pie en la playa de La Mata de Torrevieja
Sobre la misma arena. En la confluencia de la avenida de los Daneses con la playa de La Mata, en Torrevieja, se levantó y terminó en 1995 un edificio de planta baja y una altura sobre 1.759 metros cuadrados con viviendas turísticas y locales comerciales en terrenos que, según la Administración del Estado, tenían la condición de playa. El promotor logró licencia del Ayuntamiento de Torrevieja pese a que la ley de Costas ya estaba vigente y se encontraba en tramitación en esos momentos el deslinde de Costas en ese tramo. Leer más aquí
J. A. Martínez
Destroza un restaurante de Alicante para robar y huye con un patinete del local
Cuando el encargado del restaurante se presentó a primera hora de la mañana para preparar la apertura del negocio se encontró el local arrasado. El género se encontraba tirado por el suelo, los cajones abiertos, botellas volcadas y todo revuelto. Y todo para conseguir un beneficio que apenas compensa los destrozos causados: algo de dinero en efectivo de la caja, posiblemente algo de mercancía y un patinete eléctrico que se guardaba en el interior. Vehículo que además utilizó para darse a la fuga del lugar del asalto. Este fue el amanecer de un restaurante en el PAU 5 de Playa de San Juan de Alicante, una de las zonas de restauración de moda en la ciudad, y que no ha sido ajena a los robos en los últimos meses. Leer más aquí
David Navarro
Estos son los municipios alicantinos donde el precio medio de los pisos aún no alcanza los 100.000 euros
Con una oferta cada vez más escasa y un volumen de demanda que no deja de crecer, el precio de la vivienda sigue su escalada a un ritmo desbocado y sin visos de frenar. En el caso de la provincia de Alicante el metro cuadrado de los inmuebles de segunda mano alcanzó el pasado mes de agosto los 2.595 euros, según datos del portal Idealista, lo que supone un 14,8 % más que hace solo un año y un nuevo máximo histórico, que probablemente volverá a batirse cuando se conozcan los datos del próximo mes. Leer más aquí
David Navarro
Nuevo récord turístico: los extranjeros ya gastan más de 50 millones de euros al día en la Costa Blanca
El sector turístico sigue dejando cifras de récord. Aunque el aumento del número de visitantes se ha ralentizado con respecto al ritmo espectacular que mantenía en los últimos años, el incremento de los precios de los diferentes servicios que componen esta actividad ha permitido un nuevo máximo en el gasto que realizan los extranjeros en nuestro país. Una tendencia que en el caso de la Costa Blanca se traduce en que, por primera vez en la historia, durante el pasado mes de julio los turistas internacionales dejaron más de 50 millones de euros diarios en la provincia de Alicante. Leer aquí
Manuel Lillo
Expertos advierten de posibles caídas de ramas de árboles en otoño por el estrés hídrico
El arbolado en las zonas urbanas se resiente en los días de más calor debido, también, a unas condiciones que no siempre son las adecuadas para su desarrollo, según indican botánicos, climatólogos y ambientalistas. Más información aquí
Manuel Lillo
Alicante anuncia controles de velocidad en Playa de San Juan ante las quejas por atropellos
Recientemente se instalaron también aparcamientos en esta zona, en la avenida Costa Blanca, para evitar la circulación a alta velocidad. Más información aquí
África Prado
Varry Brava completa el cartel de Tardeada en Orihuela
El festival indie, que cuenta con Shinova, Dorian, La Habitación Roja y Efecto Pasillo, celebrará su primera edición el 19 y 20 de septiembre en el Recinto Ferial de Los Huertos. Lee la noticia completa.
Manuel Lillo
Ruido, tráfico y malos olores en la calle Jacinto Masanet de Alicante
Una de las calles que da acceso al centro comercial Gran Vía concentra diversos restaurantes de comida rápida que han llegado a ser denunciados por vecinos y comerciantes tras constatar, incluso, la "mala calidad" del aire generado. Lee aquí la información.
David Marín
Rodrigo Mendoza: El quinto sub-21 franjiverde
La convocatoria de la selección incluye al murciano en un grupo de representantes españoles cuyo último integrante era Gonzalo Villar. Más información.
Mateo Garralda: “El Balonmano Servigroup Benidorm tiene una plantilla muy ‘perraca’”
La leyenda del balonmano español dirige al AS Albatro, que junto al Eón de Alicante y al conjunto benidormense disputan hasta este sábado el Torneo Handball 2025 en el Palau d'Esports l'Illa. Más información.
