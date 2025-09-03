Un 21 % más de donantes de sangre que el pasado verano en Alicante

Más solidarios que el año pasado. Un total de 31.023 personas han donado sangre este verano (desde el 1 de julio de este año hasta el 31 de agosto), según los datos aportados por el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana, lo que supone un 21,5 % más de donaciones que la anterior temporada estival.

Por provincias, se han registrado 11.941 donantes en la de Alicante, 3.134 en la de Castellón y 15.968 en la de Valencia. Del total de donantes, 1.741 lo han sido este verano por primera vez.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, que ha visitado la sede del Centro de Transfusión en Valencia, ha querido “agradecer la solidaridad de todas y cada una de las personas que, bien por primera vez o bien siendo ya donantes anteriormente, han contribuido este verano a mejorar la salud de tantos y tantos pacientes” y les ha invitado a “continuar desarrollando esta acción tan importante que supone, en definitiva, regalar vida”.

El Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana ha reforzado la campaña estival de este año con más de 200 puntos habilitados para facilitar las donaciones en zonas rurales, localidades costeras y espacios turísticos.

“Todo el trabajo de los profesionales unido a la solidaridad de los donantes ha servido para atender las necesidades de nuestros pacientes cuyas necesidades se presentan en cualquier época del año y es justo reconocer y poner en valor que aquellas personas que están disfrutando de sus vacaciones no olviden la necesidad de seguir aportando para que otros puedan curarse”, ha destacado Marciano Gómez.

Donación de plasma y sangre en Alicante / INFORMACIÓN

Información puntos de donación

Cabe recordar que diariamente se informa de todos los puntos de donación, así como de las campañas especiales y colaboraciones con diferentes empresas, a través de la página web https://centro-transfusion.san.gva.es/ y de las redes sociales tanto del Centro de Transfusión como de la Conselleria de Sanidad.

Los componentes de la sangre, plasma, plaquetas y glóbulos rojos son esenciales, no solo para urgencias como accidentes de tráfico o cirugías de emergencia, sino también para enfermos crónicos que requieren transfusiones regulares, como pacientes oncológicos en tratamiento con quimioterapia o personas con anemias crónicas o enfermedades hematológicas. También pacientes sometidos a cirugías programadas y personas con trastornos de coagulación o tratamientos intensivos

El Centro de Transfusión también está reforzando la donación por aféresis (plasma y plaquetas), un procedimiento que permite obtener componentes específicos como plasma o plaquetas mediante una máquina especial, devolviendo el resto de sangre al donante. Aunque dura algo más, se puede repetir con mayor frecuencia, lo que lo convierte en un recurso muy valioso.