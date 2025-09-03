La eterna espera de un taxi para las personas con movilidad reducida en Alicante

A falta de taxi adaptado, más dos horas de autobús. Es lo que sufre Ana María Medina, una mujer en condiciones de movilidad reducida que debido a diversas convalecencias acude frecuentemente a un centro médico de Vistahermosa. Para llegar acostumbra a trasladarse en taxi, acompañada por su marido, Jesús Andreu, que se encarga de organizar el viaje cada vez que necesitan trasladarse.

Sin embargo, el desplazamiento no siempre es posible. Al menos en taxi adaptado, que es la opción ideal para esta pareja. “El autobús es horrible”, lamenta, no tanto por las condiciones de este transporte, que reconoce que “son buenas”, sino por las combinaciones necesarias para llegar al hospital desde el PAU 1, el barrio en el que viven, dadas las condiciones físicas de ambos.

Cuando pedimos un taxi adaptado nos piden esperar para comprobar disponibilidad, y normalmente no nos devuelven la llamada Jesús Andreu — Usuario de taxis adaptados

Tras coger el autobús 12 y bajar en la avenida de Maisonnave, acuden a la de Óscar Esplá para subirse al 23 y bajar a la altura del colegio Jesuitas. La vuelta les resulta más complicada, dado que en el entorno de la clínica el autobús “viene lleno a rebosar” desde Mutxamel y Sant Joan d'Alacant, bajan en la calle San Vicente y en las inmediaciones del mercado interceptan el de nuevo el autobús 12, “completo desde la Puerta del Mar”. Las rampas de los autobuses facilitan el acceso, pero el trayecto se hace cuesta arriba para personas de avanzada edad y en condiciones de movilidad reducida. Entre ida, vuelta, esperas y los caminos correspondientes, Jesús Andreu afirma que pueden pasar “más de dos horas, incluso tres”.

Esta odisea deriva de la dificultad para coger un taxi adaptado. “Cuando lo pedimos nos dicen que esperemos, que deben comprobar la disponibilidad, pero normalmente nunca devuelven la llamada y no nos podemos quedar en casa todo el día esperando”, dice este ciudadano, que lamenta que “cuando me dicen eso ya sé que no me llamarán”.

Problema reconocido

No sólo los usuarios del servicio constatan estas carencias. Desde la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat confirman que el área metropolitana de Alicante, que incorpora los municipios de San Vicente del Raspeig, El Campello, Sant Joan d’Alacant y Mutxamel, cuentan con “una decena” de taxis adaptados . En València y su entorno la flota de taxis adaptados es de “algo más de un centenar”.

Cristina Esclapés, presidenta de Cocemfe en Alicante, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, confirma que llevan con esta reivindicación “desde hace años”. “Hemos pedido licencias de taxis adaptados, sólo tenemos 10 en el área metropolitana y además la reserva es imposible”, asegura.

No tenemos suficientes taxis adaptados por falta de voluntad política Cristina Esclapés — Presidenta de Cocemfe en Alicante

Según su relato, esta situación se da por “falta de voluntad política”, ya que “en algunos momentos se han puesto medidas para paliar el problema, como las ayudas que sacaron hace 10 años con subvenciones para taxis adaptados, pero las licencias no iban ligadas a la permanencia” de los taxis adaptados, dice en referencia a la antigüedad máxima de estos vehículos, fijada en una década. En no haber subvenciones para obtener nuevos taxis adaptados pasado el periodo, “muchos taxistas apostaron por el vehículo habitual”.

Por otra parte, Esclapés lamenta que del compromiso de Conselleria sacar “en marzo entre 17 y 20 licencias para el área metropolitana de Alicante aún no sabemos nada”. Desde el departamento autonómico no han facilitado su versión sobre estas afirmaciones. La presidente de Cocemfe considera que esta cantidad de nuevas licencias “servirían para paliar el problema”.

La flota de taxis adaptados es muy limitada, entre otras cosas porque necesitamos soluciones y ayudas administrativas Paco Sánchez — Presidente de Radio Teletaxi Alicante

En el sector también admiten el problema. Paco Sánchez, presidente de Radio Teletaxi en Alicante, confirma que “la flota de taxis adaptados es muy limitada, entre otras cosas porque necesitamos soluciones y ayudas administrativas”. Dado que la compra de estos vehículos es más costosa, así como su mantenimiento, “si no hay ayudas para la adaptación, que llevan años sin darse desde la Generalitat, es difícil adaptar y mantener estos vehículos”.

La solución facilitada desde la institución autonómica es no imponer limitaciones de horas laborales a los vehículos adaptados, pero según Sánchez “no creo que este sea el camino”, ya que apuesta por aumentar la flota.

En estos momentos, en cambio, el servicio no está garantizado. Jesús Andreu, usuario afectado, concluye reflexionando que “se supone que todos tenemos los mismos derechos”.