Ya hay fecha para las finales de los "Playbacks" de Hogueras en Alicante
Previamente, en noviembre, se celebrarán las semifinales en el Hogar Provincial
La Federació de Fogueres de Sant Joan ha anunciado en la reunión informativa de fiestas y actividades celebrada este miércoles las fechas para los próximos eventos relacionados con la fiesta. El Certamen Artístico, popularmente conocido como “Playbacks”, celebrará su trigesimocuarta edición en el Centro de Tecnificación los días 6, 7 y 8 de diciembre, cuando tendrán lugar las finales de categoría de Adulto, Infantil y Única, respectivamente. Esta última modalidad junta a participantes adultos e infantiles.
Previamente, las semifinales se celebrarán en el Hogar Provincial los siguientes fines de semana de noviembre: 8 y 9 para la categoría de Adulto, 15 y 16 y 22 y 23 para la categoría Infantil y 29 y 30 para Única. Las entradas serán de 4 euros para las semifinales y de 7 euros para la final, un euro más que en la edición anterior debido a la subida de precios generalizada, según han informado desde la Federació.
Por otra parte, la entidad organizadora de la fiesta ha informado que para el sábado 20 de septiembre están convocadas las Convivencias de las damas de las 92 hogueras en el parque La Marjal, en Playa de San Juan, que continuarán ese mismo día en el espacio de ocio Logozo.
Por último, desde la Federació se ha planteado la propuesta de convocar un evento al estilo Got Talent, que está a la espera de constatar la aceptación con la que cuenta entre los foguerers para así desarrollar “una actividad más para hacer hoguera y en el que cada participante haga lo que le apetezca”.
