Investigadores de Alicante desarrollan una IA para concebir bebés sin enfermedades hereditarias

Concebir bebés sin enfermedades hereditarias. Es el último avance de la medicina reproductiva en el que está trabajando el laboratorio Biotech de Instituto Bernabeu.

Sus profesionales están logrando pioneros avances científicos para lograr que los embarazos sean más seguros y que los bebés nazcan libres de patologías heredadas de sus familiares, todo ello gracias a la investigación puntera en diagnóstico genético preimplantacional (DGP) y a una tecnología de alta resolución que permite prescribir tratamientos específicos según los genes de cada paciente.

“La biología molecular ha cambiado por completo la forma en que abordamos la infertilidad y los problemas reproductivos. Hoy somos capaces de detectar enfermedades genéticas antes de que un embrión sea implantado, lo que no solo aumenta las tasas de éxito y permite reducir estos problemas de la ecuación, sino que garantiza embarazos más seguros y niños sanos”, explica José Antonio Ortiz, genetista y biólogo molecular del laboratorio Biotech de Instituto Bernabeu.

Uno de los principales avances que lidera España en este ámbito es el DGP, una técnica que permite analizar el ADN del embrión antes de que se produzca su implantación en el útero materno. Esto supone una herramienta clave para optimizar la selección embrionaria, aumentando significativamente las tasas de éxito en tratamientos como la fecundación in vitro (FIV). Pero también permite evitar la transmisión de enfermedades hereditarias como la fibrosis quística, la beta-talasemia (rastorno sanguíneo hereditario en el que el cuerpo no produce suficiente cantidad de hemoglobina normal o el síndrome del X frágil (un trastorno hereditario que ocasiona discapacidad intelectual en diferentes grados), según ha dado a conocer el grupo fundado en Alicante.

Se trata de patologías que, de no ser identificadas precozmente, pueden condicionar gravemente la calidad de vida del bebé. “La clave está en que no solo analizamos el embrión en busca de alteraciones cromosómicas, sino que también somos capaces de conocer el origen (materno o paterno) de esas alteraciones”, apunta el Ortiz, quien apunta a la posibilidad de "personalizar al máximo el tratamiento y comprender mejor las causas detrás de los fallos de implantación embrionario o en abortos repetidos”.

Prueba genética

Esta capacidad diagnóstica se ve potenciada con la incorporación del PGT-A Advanced, una prueba genética desarrollada por el equipo de Instituto Bernabeu que mejora la precisión en la detección de aneuploidías, es decir, alteraciones en el número de cromosomas. Frente a métodos convencionales, esta prueba utiliza tecnología de alta resolución que arroja información esencial para orientar las decisiones médicas de forma precisa.

Desde Instituto Bernabéu han puesto el foco en que su investigación española se centra en prevenir y no modificar "lejos de polémicas y de debates sobre manipulación genética con fines de diseño”.

“A través del DGP lo que buscamos no es mejorar características físicas o cognitivas, sino asegurar que los bebés no nazcan con enfermedades prevenibles”, aclara la directora y genetista de Instituto Bernabeu Biotech, Belén Lledó. “Hoy usamos inteligencia artificial y tecnología Time-Lapse para observar el desarrollo embrionario y seleccionar los embriones con más potencial. Pero la edición genética con fines no terapéuticos sigue siendo terreno vedado ética y legalmente”, añade.

Profesionales de Instituto Bernabeu en un análisis de muestras / INFORMACIÓN

Otros avances

Tras el nacimiento, los avances genéticos también son diferenciales. Instituto Bernabeu ha desarrollado el IBGen Baby, un estudio genético neonatal que analiza más de 1.300 genes y permite identificar hasta 1.500 enfermedades hereditarias, una cobertura que va mucho más allá de la tradicional “prueba del talón” y es un reflejo del liderazgo español en este sector.

“Cuanto antes sepamos a qué enfermedades podría enfrentarse un bebé, antes podremos intervenir médicamente y mejorar su pronóstico a largo plazo”, indica la Dra Lledó, En comparación con pruebas realizadas en otros países, el alcance del IBGen Baby posiciona a España entre los países con mayor capacidad diagnóstica neonatal a nivel europeo.

Otro campo en el que destaca la investigación española es el de los test de compatibilidad genética (TCG), que analizan si una pareja tiene riesgo de transmitir enfermedades hereditarias recesivas a su descendencia. Estas pruebas son especialmente útiles para planificar la maternidad y paternidad de forma consciente y con información de alto valor predictivo.

Por otro lado, la vitrificación de óvulos ha abierto la puerta a una maternidad más tardía sin comprometer la salud del futuro bebé. Aunque la biología humana no ha cambiado y la edad sigue siendo un factor determinante, produciéndose un descenso tremendo de las opciones de ser madre tras los 35 años, las herramientas genéticas permiten que mujeres mayores de 40 años puedan concebir con más probabilidad de éxito.

Uno de los mayores logros del Instituto Bernabeu es contar con un laboratorio de genética molecular propio, lo que permite realizar todo el proceso diagnóstico, desde la extracción de muestras hasta la interpretación clínica y el asesoramiento genético sin necesidad de intermediarios ni envíos a terceros países. Esto se traduce, según ha informado el grupo médico, en una reducción drástica de los tiempos de espera y una mejora en la trazabilidad y seguridad de los resultados, algo crucial en contextos donde cada día cuenta.

“La comunicación directa entre embriólogos, genetistas, ginecólogos y biólogos moleculares dentro del mismo equipo clínico permite tomar decisiones rápidas, seguras y personalizadas. Esta coordinación total marca la diferencia en el éxito de un tratamiento de fertilidad y es algo que provoca que miles de extranjeros escojan nuestro país para ejecutar sus tratamientos de fertilidad”, afirma la especialista.