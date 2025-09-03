Multas a conductores de patinetes en Alicante: hasta 500 euros por incumplir estas normas

Son decenas los patinetes eléctricos que se ven a diario por las calles de la ciudad de Alicante. Estos Vehículos de Movilidad Personal (VMP) se han convertido en una medio de transporte muy popular, sobre todo entre los jóvenes, y que tienen su propia regulación recogida en una ordenanza municipal.

Este documento establece claramente por dónde sí y por dónde no pueden transitar estos vehículos, quién puede conducirlos y qué es obligatorio que lleven estos conductores. Para los casos en los que se incumplan estas normas también existen unas sanciones recogidas en la ordenanza como leves, graves y muy graves.

¿Quién y cómo puede conducir un patinete en Alicante?

La ordenanza establece que se requiere al menos 16 años para circular con este tipo de vehículo aunque también lo podrán hacer los menores de esta edad que tengan el carné de ciclomotor (permiso de consumir AM).

Para circular en patinete es obligatorio el uso de casco y los patinetes tendrán que disponer de un sistema de frenado, timbre, luces delanteras y traseras y elementos reflectantes homologados. Además, en condiciones de baja visibilidad o por la noche, es obligatorio portar prendas reflectantes en los VMP.

¿Por dónde se puede circular en patinete en Alicante?

En Alicante se puede circular por determinadas vías y a determinada velocidad:

Calles residenciales a velocidad de peatón.

Carriles bici y pistas bici a 20 km/h.

Sendas ciclables y paseos de tierra a 10 km/h.

Zonas 30, ciclo‑calles y calles con límite de 30 km/h a 25 km/h.

Calles de un solo carril y un sentido de circulación a 25 km/h.

Parques públicos con vías ciclistas a velocidad de peatón.

Cuando el patinete circula por la calzada debe hacerlo por el centro y no puede circular por los pasos de peatones, pueden pasar como peatón, andando y con el VMP al lado.

Y aunque muchos no lo sepan, en la ciudad de Alicante está estrictamente prohibido circular por:

La acera , incluso si se va despacio o con cuidado.

, incluso si se va despacio o con cuidado. Los carriles acera‑bici , sin excepción.

, sin excepción. El carril bus .

. Las vías del tranvía (plataforma del TRAM).

Los paseos peatonales como la Explanada de España, avenida de Niza, Postiguet y Urbanova.

Multas e infracciones

En lo que va de año el Ayuntamiento de Alicante ha multado a 2.500 usuarios de patinetes, una media de más de 10 sanciones al día. Las multas más impuestas han sido por circular sin casco, por una zona peatonal, con más de una persona o con auriculares. Todos estos conductores de patinetes han sido sancionados con entre 101 y 200 euros.

Para aquellos conductores de patinetes que incumplan la normativa están previstas varias sanciones que van desde las leves que se sancionan con hasta 100 euros, las graves con hasta 200 euros y las muy graves que pueden ser de hasta 500 euros.

Infracciones leves

Circular sin mantener una distancia de separación mínima de un metro respecto de los peatones, perjudicando o entorpeciendo el tránsito de peatones por esas zonas.

de un metro respecto de los peatones, perjudicando o entorpeciendo el tránsito de peatones por esas zonas. Parar o estacionar sobre aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones, perjudicando o entorpeciendo el tránsito de peatones por dichas zonas.

perjudicando o entorpeciendo el tránsito de peatones por dichas zonas. Estacionar un VMP fuera de la zona habilitada específicamente para ello, existiendo plazas libres en un radio de 50 m, entorpeciendo el tránsito peatonal o de otros vehículos. d) Amarrar o atar un VMP o un aparato no motorizado en un lugar donde está específicamente prohibido.

Circular con VMP del tipo A ó B , destinados a la realización de actividades económicas de tipo turístico en grupos, no respetando la distancia mínima entre grupos de 150 metros.

Circular con VMP del tipo A ó B, destinados a la realización de actividades económicas de tipo turístico en grupos superiores a 10 personas, no incluido el guía.

Infracciones graves

Circular incumpliendo las normas establecidas sobre limitaciones de velocidad , cuando no se considere como infracción muy grave.

, cuando no se considere como infracción muy grave. Circular en VMP del tipo A ó B sin tener la edad mínima permitida para ello.

permitida para ello. Circular transportando viajeros excediendo el uso unipersonal .

. Circular con un VMP del tipo A ó B, careciendo de sistema de frenado.

Circular con cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido.

conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido. Circular por vías o zonas prohibidas.

Circular de forma negligente .

. Circular incumpliendo con las condiciones de circulación exigidas por la ordenanza y demás normativa de aplicación.

Circular con un VMP del tipo A ó B sin el casco de protección obligatorio.

Circular sin llevar timbre, y/o luces y/o elementos reflectantes debidamente homologados.

debidamente homologados. Conducir utilizando un teléfono móvil u otro medio o sistema de comunicación

Circular con VMP del tipo A ó B , que se utilice para una actividad de explotación económica, sin estar identificado y/o sin disponer de la correspondiente autorización municipal.

