Una parada de autobús que es un "infierno" en Alicante

Cada día, los vecinos de Urbanova que quieren subir a la línea 27 del autobús hacen cola a pleno sol. El servicio, que conecta el barrio periférico con el núcleo urbano de Alicante, cuenta con una parada a pie de playa que suele estar abarrotada de vehículos, dificultando el acceso y la visibilidad. Además, tampoco cuenta con marquesina ni sombraje, lo que supone un riesgo para las personas mayores, que son buena parte de los usuarios de este recorrido.

"Somos bastantes personas con cierta edad y nos es dificultoso bajar del autobús, sobre todo cuando llevamos el carrito de la compra", lamenta una usuaria habitual, que añade que "si no hay coches, delante de la parada hay un socavón con piedras y, si llueve, charcos y barro", lo que considera "tercermundista". Y es que la zona donde se encuentra dicha parada, junto a la entrada de la playa de Agua Amarga entre la carretera de Elche y la depuradora, se colapsa como aparcamiento improvisado durante la temporada estival. Como consecuencia, el cartel que indica dónde se detienen los autocares queda "oculto" y el espacio para que los usuarios esperen es mínimo.

A pleno sol

A ello se suma que el espacio tampoco dispone de ningún tipo de asiento, marquesina o sombraje para hacer más cómoda la espera, especialmente en días de calor. Este es, precisamente, uno de los asuntos que más preocupan a los vecinos, ya que inciden en que buena parte de los usuarios del 27 son personas mayores: "A ver si al menos pusieran una plataforma para no tener que pisar con piedras y barro cuando llueve y evitar que aparquen los coches en su espacio", solicita otra vecina, que añade: "La problemática es que aquí tenemos delante de la parada un hoyo que es complicado a la hora de bajar por la altura del autobús, especialmente si lo hacemos con el carro de la compra".

Como resultado de todo ello, en la zona de Urbanova lamentan que llevan varios años con un problema que se ha convertido en todo un "clásico" del verano: el de la falta de espacio y sombra en la parada del 27 en frente la playa de Agua Amarga. Por estos motivos, reclaman al Ayuntamiento que se acondicione el espacio para impedir el aparcamiento descontrolado de vehículos y que, al mismo tiempo, se dote a la parada de los asientos y sombras que sean necesarios para que las personas de la tercera edad puedan hacer uso de ellos en condiciones de seguridad.