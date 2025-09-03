¡Rendirse no es una opción!: Apúntate a la IV Carrera Solidaria Ruta 091 en Alicante

Se acaban las vacaciones, pero vuleve la Carrera Solidaria RUTA 091 para celebrar su IV edición de la mano de la Comisaría Provincial de Alicante y con el respaldo del Excelentísimo Ayuntamiento de Alicante.

Si quieres disfrutar de una jornada en familia en la que habrá deporte, exhibición de unidades policiales, talleres infantiles, música en directo y muchas sorpresas... reserva el domingo 21 de septiembre en tu calendario para no perderte esta nueva edición de Carrera Solidaria. Todos los beneficios recaudados irán destinados íntegramente a favor de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Alicante (ADEMA), bajo el lema: “RENDIRSE NO ES UNA OPCIÓN”.

La recogida de dorsales se realizará dentro del pabellón del estadio de atletismo de Alicante Joaquín Villar, entrada por calle Hondón de las Nieves s/n:

Viernes 19 de Septiembre – De 08:30 a 13:00 y de 16:30 a 20:30.

– De 08:30 a 13:00 y de 16:30 a 20:30. Sábado 20 de Septiembre – De 09:00 a 13:00.

– De 09:00 a 13:00. Domingo 21 de septiembre – De 07:00 a 09:00.

Modalidades de la carrera:

La carrera acoge la modalidad infantil con 5 categorías (SUB 6, Sub 8, Sub 10, Sub 12 y SUB 14). Se inciará a las 11:30 horas en la pista de Atletismo de Alicante. El precio de incripción es de 10 euros e incluye una bolsa de corredor y una camiseta.

La modalidad adulta se divide en 3 categorías de distancia (10 km carrera, 5 km carrera y 5 km marcha popular), comenzará a las 9:30 horas en la calle Foguerer José Romeu. Su precio de inscripción es de 12 euros, también incluye bolsa de corredor y camiseta.

Los dorsales que pertenezcan a la categoría de adulto en la modalidad carrera, incluirán un chip para poder realizar el el cronometraje oficial de la carrera.

El recorrido :

La carrera tendrá su punto de salida en la C/ Foguerer José Romeu, recorrerá la Avda. Doctor Jiménez Díaz, seguirá por Avda. Vicente Blasco Ibáñez (subida), continuará por Avda. José Jornet Navarro hasta la Plaza del Papa Juan Pablo II donde dará una vuelta para salir por C/ Médico Enrique Carratalá y bajará por la Avda. Vicente Blasco Ibáñez hasta el Estadio de Atletismo de Alicante (Joaquín Villar), donde se dará por finalizada la carrera.

Para todas aquellas personas interesadas en apoyar la causa solidaria sin necesidad de participar en la carrera, existe la opción de DORSAL 0, que no da derecho a dorsal ni a camiseta, pero si permite colaborar económicamente con una aportación voluntaria para ADEMA.

Todas las inscripciones se realizarán a través de la web oficial www.ruta091.es. En este momento, también deberás seleccionar la talla correspondiente a la camiseta técnica que se entrega con la bolsa del corredor y el dorsal. Ten en cuenta que no podrás realizar cambios posteriores por lo que comprueba bien las tallas de las camisetas de los niños y niñas. No lo dejes para el último momento, ya que hay probabilidad de que las tallas de las camisetas se agoten.

Los menores de edad (menores de 18 años) que quieran participar deberán presentar de forma obligatoria una autorización de su padre/madre/tutor legal por escrito con el D.N.I. del padre/madre/tutor legal en la que quede reglejada la aceptación del reglamento y la conformidad a la participación del evento, independientemente de la categoría en la que participen.

El modelo de autorización del menor se adjunta en el ANEXO 1, el cual se rellenará automáticamente a la hora de hacer la inscripción (https://multiesport.es/event/2025- carrera-solidaria-ruta-091-alicante/). Se recomienda en todo momento que los menores vayan acompañados de un mayor de edad. En la categoría de adultos se podrá participar a partir de los 14 años incluidos (nacidos en 2011).

El plazo de inscripción finaliza el 16 de septiembre a las 23:59 horas o hasta agotar el cupo máximo de inscritos (1.200 adultos y 300 menores). No se aceptarán inscripciones fuera de plazo. En la inscripción de la carrera de 5.000 metros (5 km), se podrá elegir entre marcha popular (andarines) o carrera.

Recuerda que al al tratarse de una carrera solidaria la inscripción no es reembolsable, salvo que haya una cancelación de la prueba por parte de la organización.

Recogida de dorsales

Para recoger el dorsal es necesaria la presentación del DNI personal de todos los participantes. En caso de que el titular no puediera recoger el dorsal, podrá autorizar a un tercero, el cual deberá presentar una fotocopia o imagen del DNI del titular con la autorización de recogida, así como su DNI el cual será registrado para justificar la entrega.

Los menores de edad deberán presentar una fotocopia del DNI del padre/madre/tutor legal con la autorización de los mismos para poder retirar su dorsal (deberán traer el ANEXO I - AUTORIZACIÓN PARTICIPANTES R091 MENORES DE EDAD). En caso de no presentar la autorización no se podrá recoger el dorsal y el menor no podrá participar en la carrera, tampoco tendrá derecho al reembolso de la inscripción.