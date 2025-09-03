EL TIEMPO
El tiempo en Alicante: temperaturas estables y cielos despejados
La previsión de Aemet anuncia que el día estará soleado y con valores similares a los de la jornada anterior
La provincia de Alicante afronta este miércoles 3 de septiembre con cielos despejados y temperaturas en ascenso excepto en el sur alicantino. El viento soplará flojo de dirección variable aunque por la tarde tenderá a componente sur y ocasionalmente moderado en el norte.
El tiempo en Alicante
La capital vivirá otra jornada con cielos despejados y temperaturas un poco más cálidas que ayer aunque no se pasará de 30ºC. Por la noche los termómetros también bajarán hasta los 21ºC.
El tiempo en Elche
En Elche las temperaturas se mantendrán este miércoles en valores muy similares a los de ayer llegando a los 32ºC.
El tiempo en Elda
La temperatura en Elda también subirán ligeramente llegando a alcanzar los 32ºC a mediodía. En cambio por la noche los valores descenderán hasta los 17ºC.
El tiempo en Benidorm
Benidorm afrontará un día idéntico al anterior, con valores mínimos de 21ºC y máximas de 28ºC y cielo despejado.
El tiempo en Torrevieja
Torrevieja vivirá hoy una jornada muy similar a la de ayer con con mínimas que no bajarán de los 21ºC, mientras que la máxima alcanzará los 29ºC.
El tiempo en Orihuela
Orihuela volverá a ser uno de los municipios de la provincia en los que hará más calor, con 20ºC de mínima y 34ºC de máxima.
El tiempo en Alcoy
En Alcoy, las mínimas bajarán hasta los 17ºC, pero las máximas alcanzarán los 31ºC. El cielo estará despejado durante toda la jornada.
El tiempo en Dénia
Dénia afrontará otra jornada calurosa, con registros de 21ºC de mínima y 32ºC de máxima.
