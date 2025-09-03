Vuelta al cole en Alicante: Aluvión de peticiones en colegios e institutos para cambiar la lengua base de los alumnos

En la cuenta atrás para el inicio del curso, colegios e institutos de la provincia de Alicante están recibiendo un aluvión de peticiones de familias para cambiar a sus hijos de clase. Esto está ocurriendo, en la mayoría de casos, porque hay progenitores que quieren modificar el sentido del voto que emitieron en la consulta de la lengua, celebrada en febrero, con la que tenían que elegir entre el castellano y el valenciano como idioma mayoritario en la enseñanza de los alumnos. Así lo han ratificado tanto la Associació de Directores i Directors d'Escola Pública (Adep PV), como la de Secundaria (Adies- PV), así como centros educativos consultados.

El inédito plebiscito del Consell, en el que seis de cada diez familias de la provincia se decantaron por el castellano, ha generado problemas y un caos organizativo, especialmente, en los centros en los que han salido diferentes líneas, lo que ha implicado incluso que en un mismo curso haya unidades con lengua base diferente.

A ello se suman los padres y madres que no pudieron participar por problemas técnicos y después la Conselleria de Educación no les admitió el recurso. En la provincia hubo un 40% de familias que no votó, lo que ha supuesto que los centros educativos decidan dónde colocar a este estudiante. Y en muchos centros educativos se les está preguntando cuál es su lengua de preferencia.

Hay gente que votó en una lengua y que ahora ve que todos los amigos van al otro grupo y piden cambiar Isabel Moreno — Presidenta de la Asociación de directores de Infantil y Primaria

"Hay gente que votó en una lengua y que ahora ve que su hija es la única que va a un grupo y todos los amigos van al otro grupo. Al cabo de varios meses no se puede cambiar de opinión, se trata de una decisión que es para toda la vida escolar", afirma Isabel Moreno, la voz de los directores de Infantil y Primaria de la provincia y de la Comunidad, quien lamenta que no se puede contentar a todas las familias y advierte de que los criterios que estableció Educación para dar prioridad a un escolar a la hora de entrar en la lengua escogida están "cogidos con pinzas".

Material escolar preparado para el inicio del curso / Alex Domínguez

Además, también se están dando casos de malestar de progenitores que ven que no pueden cambiar el voto y que a otros padres se les está preguntando ahora por la preferencia que tienen.

La directriz del departamento autonómico, que forma parte de la Ley Libertad Educativa, es clara. Recoge que una vez elegida la lengua base se garantiza la continuidad en esta para el alumnado. No obstante, la familia tiene la posibilidad de solicitar cambiar de lengua base cuando participa en el procedimiento de admisión (matrícula).

Tengo el buzón del correo electrónico lleno de peticiones para cambiar de grupo Toni González — Presidente de la Asociación de directores de Secundaria

Los que se están arrepintiendo del voto emitido también se están detectando en los institutos. "Está pasando, tengo el buzón del correo electrónico del centro lleno de peticiones, bien para cambiar de un grupo a otro, porque ahora no les gusta la opción que votaron, o porque tienen amigos en otro grupo. También están los que han pedido una optativa y ahora quieren otra", asegura Toni González, portavoz de los directores de los institutos de la provincia, quien indica que analizarán cada situación y que dentro de las posibilidades que haya lo harán.

Por eso, la organización de los alumnos, que desde el mes de julio lleva de cabeza a los equipos directivos de los centros donde hay disparidad de votos por la dificultad de hacer desdobles (que permiten tener grupos reducidos para ofrecer una enseñanza más individualizada y mezclar a alumnos de otros grupos), todavía sigue sin cerrarse a escasos días del regreso a las aulas. "Los problemas los vamos a tener al empezar el curso. Hemos tenido muchas dudas al confeccionar los grupos según la lengua base elegida y sus optativas", agrega Toni González.

Una clase de matemáticas en un colegio de Alicante, en imagen de archivo / PILAR CORTES

Banco de libros

Otra de las cuestiones que inquieta a los directores es el banco de libros o Xarxa Llibres, el sistema de préstamo donde los alumnos devuelven sus libros al finalizar el curso para que otros compañeros los utilicen. Y es que con la consulta de la lengua, los centros que tengan diferentes líneas necesitan ejemplares tanto en valenciano como en castellano para una misma asignatura y así en cada curso. Educación garantizó que los ejemplares, que son gratuitos para los alumnos, estarían garantizados, pese a los cambios, pero sigue habiendo incertidumbre en los centros.

"Hay compañeros que están desesperados porque tienen muchos grupos diferentes. En algunos casos estamos hablando de cien libros por asignatura que valen casi 50 euros cada uno", apunta Isabel Moreno.

Los institutos piden alargar el plazo para solicitar los libros necesarios a la conselleria tras la consulta de la lengua

El reclamo de los institutos es que la conselleria pueda alargar el plazo para que los centros pidan los ejemplares necesarios. "La dotación del banco de libro está, pero hasta que no tengamos claro la lengua base de cada materia no vamos a tener claro los libros que necesitamos, es imprescindible que tengamos más tiempo para solicitar los libros que necesitemos", agrega Toni González.

Una clase de un instituto de la provincia, con un grupo reducido de alumnos en anteriores cursos / INFORMACIÓN

Ratios sobrepasadas y plantillas incompletas

La masificación de las aulas también sigue siendo una preocupación constante en los equipos directivos. Aunque la ley establece un máximo de 25 alumnos por clase en Primaria, se permite un incremento del 10%, lo que en la práctica se traduce en clases con 27 alumnos. "En mi localidad, Xàbia, todas las aulas están a 27. Es una barbaridad", critica Moreno. El desdoblamiento, obligatorio por ley a partir de ese número, se está haciendo “a costa de eliminar aulas de música, laboratorios o espacios de arte”, alerta. Ante este problema, la portavoz de los directores de los colegios rechaza que la solución sea "seguir desmantelando la escuela pública. Necesitamos urgentemente la construcción de nuevos centros".

En esta línea, institutos consultados lamentan que haber tenido el pasado curso aulas donde los alumnos han estado completamente pegados, llegando a los 39 estudiantes y que para este nuevo, que arranca el lunes, ya hay clases que estarán "sobrepasadas".

Ante ello, desde la asociación de directores de Secundaria urgen un análisis de las infraestructuras educativas a corto plazo y también ponen el foco en la plantilla de profesores. "Respecto a la orden actual vemos que necesitamos más docentes para hacer una atención más idónea porque el perfil del alumnado de ahora no es igual que hace una década o dos. No se va a poder atender igual al alumnado".

Es más, desde varios institutos consultados lamentaron que el nuevo curso volverá a comenzar sin tener cubiertas todas las vacantes porque las adjudicaciones de este miércoles no han sido suficientes y tendrán que esperar a la de la próxima semana, con las clases ya empezadas, para ver si pueden tener a todo el profesorado completo.

Para muchos centros es una "utopía" arrancar el curso con la totalidad de la plantilla y lamentan los problemas para lograr sustitutos de forma rápida, y más cuando se trata de educadores para las aulas de dos años.