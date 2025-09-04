Agua para chocolate: Una cata única en los Pozos de Garrigós

Aguas de Alicante y Chocolates Marcos Tonda presentan “Agua para chocolate”, una cata conjunta que reinterpretará el sabor desde el origen, el próximo 13 de septiembre, en los históricos Pozos de Garrigós, coincidiendo con el Día Internacional del Chocolate.

La actividad será gratuita y abierta al público, y ya se puede realizar la inscripción a través de la web oficial de Chocolates Marcos Tonda.

Los Pozos de Garrigós, construidos entre 1862/63 por Antonio Garrigós para mitigar sequías e inundaciones, son tres aljibes excavados en roca con una capacidad superior a los 800.000 litros. Hoy forman parte del Museo de Aguas y son también un refugio climático natural, símbolo de la sostenibilidad urbana.

Los Pozos de Garrigós, construidos entre 1862/63 por Antonio Garrigós, son tres aljibes excavados en roca con una capacidad superior a los 800.000 litros. / Información

Fundada en 1793 en Villajoyosa, la marca chocolatera es un puente generacional en la gastronomía alicantina. Su icónica tableta “La Virgen” conserva una textura y sabor “de toda la vida” que evoca recuerdos intergeneracionales. En 2024 sorprendió lanzando su línea más Premium “La Virgen 1793”, inspirada en su mítica tableta y también por su aparición en la Mercedes‑Benz Fashion Week Madrid, con una línea exclusiva elaborada junto a Ágatha Ruiz de la Prada.

Fundada en 1793 en Villajoyosa, la marca chocolatera es un puente generacional en la gastronomía alicantina. Su icónica tableta “La Virgen” conserva una textura y sabor “de toda la vida”. / Información

David Rives, responsable de calidad de Aguas de Alicante, conducirá la cata de aguas: Se trata de una exploración a ciegas de diferentes tipos, desde aguas del grifo y desaladas hasta de pozos y embalses, explicando cómo las características organolépticas influyen en nuestra percepción.

Por su parte, la cata de Chocolates Marcos Tonda se centrará en su gama premium La Virgen 1793, con referencias como:

Chocolate con leche y cacahuete con miel y sal

Chocolate a la piedra

Chocolate con AOVE y sal

Chocolate puro La Virgen

Chocolate puro 95 %

A menudo damos por hecho el sabor del agua o del chocolate, sin detenernos a pensar en cómo lo percibimos. Sin embargo, detrás de cada sorbo y cada onza hay un proceso complejo donde intervienen nuestros sentidos, la memoria y la composición química del producto. En esta cata, el análisis sensorial cobra protagonismo: desde identificar el dulzor o la salinidad del agua hasta descubrir cómo los taninos o la grasa del cacao reaccionan según el tipo de agua con que se acompañan. Se trata, en definitiva, de aprender a saborear con conciencia, entendiendo que lo que percibimos, además de depender del producto, también lo hacen del contexto, del origen y del momento.