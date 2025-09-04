Cómo ahorrar en el recibo de la basura en Alicante: hasta un 20 % de descuento para reducir el "tasazo"

Desde el 1 de septiembre los alicantinos han empezado a recibir el temido “tasazo” de la basura. El envío postal ha comenzado tras el mes de agosto mientras que el pasado 23 de julio ya se notificó electrónicamente esta Tasa de Recogida, Transporte y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.

La nueva ordenanza, aprobada en diciembre en cumplimiento de una directiva europea, obliga a que los ciudadanos asuman el coste real del servicio, lo que dispara el importe de los recibos. Este año los alicantinos pagarán entre 69,85 y 144,94 euros cuando en 2023 no se pagó más de 57.

En los pisos pequeños (menos de 60 metros cuadrados), la tasa de basuras pasará de apenas 22 euros a casi 70. Las viviendas medianas (61–90 metros) pagarán entre 77,41 y 142,23 euros, mientras que las grandes (más de 91 metros) se moverán entre 80,12 y 144,94 euros en función de su valor catastral. Por ello, las viviendas de menor tamaño y valor serán las que más noten este incremento.

El plazo de pago voluntario estará abierto hasta el 22 de diciembre, mientras que los recibos domiciliados se cargarán el 3 de diciembre.

Cómo ahorrar en el recibo de la basura de Alicante

Para ahorrar en el recibo de la basura, el Ayuntamiento de Alicante ha puesto en marcha la tarjeta ‘Tú haces Alicante’, un dispositivo físico o virtual que permite abrir los llamados contenedores “inteligentes” (los grises con la tapa marrón) en los que se deben depositar los residuos orgánicos.

El objetivo es fomentar la separación selectiva de los residuos y que los ciudadanos puedan beneficiarse de un descuento de hasta el 20 % en el recibo de la basura.

Los contenedores marrones instalados por la ciudad están dotados de un cierre electrónico programable que solo se abre al detectar una tarjeta válida o mediante el uso de la app móvil. Así, cada vez que se deposita materia orgánica, el sistema identifica al usuario y registra la aportación.

¿Qué ese puede tirar en estos contenedores? Estos depósitos son destinados a restos biodegradables, por lo que puedes depositar lo siguiente:

Restos de comida : cáscaras de fruta, pieles de verdura, restos de pan, pasta, arroz, comida cocinada, huesos pequeños, espinas de pescado.

: cáscaras de fruta, pieles de verdura, restos de pan, pasta, arroz, comida cocinada, huesos pequeños, espinas de pescado. Restos de origen animal : cáscaras de huevo, marisco, posos de café y bolsitas de infusiones.

: cáscaras de huevo, marisco, posos de café y bolsitas de infusiones. Papel y cartón sucios de comida : servilletas usadas, papel de cocina manchado de aceite o restos, tapones de corcho o serrín.

: servilletas usadas, papel de cocina manchado de aceite o restos, tapones de corcho o serrín. Restos vegetales pequeños: flores secas, plantas, hojas y poda de pequeño tamaño.

¿Cuánto se puede ahorrar en el recibo de la basura de Alicante?

El ahorro en el recibo de la basura de Alicante puede ser de hasta un 20 %. Para el recibo de este 2025 podrán beneficiarse del descuento aquellas personas que estén en posesión de la tarjeta ‘Tu haces Alicante’ antes del 31 de diciembre de 2024.

Para el recibo de 2026 y los siguientes, el Ayuntamiento explica que “los usuarios que a 1 de enero de 2025 figuren de alta en el sistema de tarjetas, a las que se les haya contabilizado al menos 4 depósitos mensuales durante 10 de los 12 meses computados (de 1 de enero a 31 de diciembre) se les aplicará una reducción del 20 % de la cuota”.

Si vas a solicitar ahora la tarjeta, el consistorio explica que “aquellos usuarios que se incorporen a lo largo del ejercicio, o aquellos que no realicen depósitos durante al menos 10 meses al año se les aplicará una bonificación en función del número de depósitos realizados por meses naturales, con un mínimo de 4 depósitos mensuales, según el siguiente cuadro” (que reproducimos a continuación):

Bonificaciones por uso del contenedor orgánico Cuadro oficial de meses, depósitos y porcentaje de bonificación para Alicante. Reducciones en la tasa de basura por uso del contenedor de orgánica Número de meses Mínimo de depósitos contabilizados mensuales Período completo Porcentaje de bonificación 10 4 40 20% 8 4 32 15% 5 4 20 10% 3 4 12 5% Fuente: Ayuntamiento de Alicante. Datos vigentes según su página del trámite.

Así pues, habrá que realizar un mínimo de un depósito semanal en estos contenedores durante tres meses para obtener un 5 % de descuento en el recibo de la basura, que será progresivo hasta alcanzar ese ahorro del 20 %.

¿Cómo se puede solicitar la tarjeta?

Podrán solicitar esta tarjeta todos los titulares de viviendas y locales de la ciudad de Alicante. La tarjeta no incluye datos personales ya que está vinculada al número fijo que figura en el recibo de la tasa de basuras, por lo que el titular será el que figure en el recibo. Aquellas personas que viven en régimen de alquiler no pueden solicitar la tarjeta pero pueden solicitarla al arrendador.

Solicitarla es gratis y puede hacerse de tres formas:

Pinchando en este enlace en el que se solicitan los datos personales del titular, la dirección del inmueble, el número fijo del recibo de la tasa de basuras, el teléfono y el mail. Por teléfono, llamando al 965 36 57 31 De forma presencial en las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC) de Gastón Castelló, Séneca o Cervantes o en el Registro General.

Una vez tramitada la solicitud, la tarjeta física suele enviarse en un plazo aproximado de 20 días hábiles.

También es posible obtener una tarjeta virtual, que se añade directamente al teléfono móvil a través de la app “Tú haces Alicante”, siguiendo las instrucciones disponibles en dicha aplicación.