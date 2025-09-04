Más calor y más avispas en piscinas: empresas y urbanizaciones notan el incremento este último verano en Alicante

Constatación entre expertos y unanimidad entre vecinos. Este verano se están viendo más avispas que en años anteriores en Alicante. Las piscinas son el espacio predilecto de estos insectos y los profesionales antiplagas se han visto obligados a aumentar sus actuaciones.

“Hay muchísimas avispas en relación con otros años”. María del Mar Rodríguez, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Alicante, afirma haber observado más insectos este verano y apunta que en su asociación comparten esta experiencia. Especialmente en las urbanizaciones con piscina, donde las avispas se multiplican sobre todo en las duchas y en los lavapiés.

Algunos tratamientos pueden obligar a cerrar una piscina en temporada alta, y eso es muy complicado María del Mar Rodríguez — Presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Alicante

Los tratamientos, a su vez, funcionan contra los himenópteros, pero no siempre evitan su regreso cuando pasan los efectos. Los tratamientos más agresivos, afirma Rodríguez, “pueden obligar a cerrar una piscina en temporada alta, y eso es muy complicado”. Es por ello que la convivencia, en muchos casos, es inevitable.

El calentamiento global, que provoca periodos más largos de calor, permite la proliferación de las avispas Ricardo Acosta — Biólogo

Ricardo Acosta, biólogo de una empresa antiplagas, confirma el incremento. Lo relaciona con la naturaleza de estos insectos, que “cuanto más tiempo de calor tienen más activos son”. Según su explicación, “el calentamiento global, que provoca periodos más largos de calor, permite la proliferación de las avispas”, que establecen nidos en paredes, incluso dentro de portales y de terrazas privadas.

Un nido de avispas en el interior de un bloque. / INFORMACIÓN

En búsqueda de agua y proteínas

La razón por la que acostumbran a volar en las piscinas es que estos insectos “necesitan materia hídrica”. También alimentos, “muchas veces proteínas”, por eso, según Acosta, “hemos escuchado a niños sorprenderse de que las avispas se multiplican cuando tienen bocadillos de jamón, pero no tanto cuando son de Nocilla”.

Restos de nidos de avispas en una urbanización. / Pilar Cortés

Una vecina de una urbanización con piscina en el PAU 1 de Alicante, Rocío Irala, ha observado este año “más que nunca” a avispas “cogiendo barro y haciendo montoncitos”. Acosta confirma esta práctica, que se lleva a cabo para crear los nidos, que se han multiplicado en las zonas comunes de muchas urbanizaciones. Juan pedro Piña, propietario de otra empresa, afirma haber retirado nidos “en campos, en chalets, bajo tierras y colgados, pero las quejas sobre todo proceden de las urbanizaciones con piscinas”.

Hemos visto más avispas que nunca cogiendo barro y haciendo montoncillos Rocío Irala — Vecina de una urbanización con piscina

Según este testimonio, “los mosquitos son más fáciles de tratar, pero las avispas, aunque trates paredes y setos, van directas al agua y es más complicado erradicarlas”. Para hacerlo, explica Acosta, “se actúa más rápido para evitar que piquen”, ya que “en solo diez segundos” pueden atacar a los humanos, por lo que acabar con ellas de manera inmediata resulta prioritario en comparación con otros insectos.

Los mosquitos son más fáciles de tratar, pero las avispas, aunque trates paredes y setos, van directas al agua y es más complicado erradicarlas Juan Pedro Piña — Profesional antiplagas

La avispa asiática

Desde la comunidad académica son conscientes de la proliferación. Santos Rojo, entomólogo del Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales de la Universidad de Alicante, coincide en que “este año hay más avispas por las condiciones climáticas”, y añade que “van a las piscinas porque allí capturan otros insectos y además a veces disponen de comida para humanos”, afirma recordando que estos insectos “son carroñeros”.

Por otra parte, este profesor alerta también de la presencia de avispa asiática. Si las autóctonas son, en general, más comunes, las asiáticas han llegado desde el norte peninsular gracias “al transporte de mercancías”. “No es especialmente importante en cuanto a su picadura, pero es un bicho más grande y se mueve más rápido”, explica Rojo respecto a esta especie exótica.

Los nidos de avispas asiáticas tienen que ser manejados por personal especializado Santos Rojo — Profesor de Ciencias Ambientales de la UA

Su capacidad dañina es, en cambio, similar al de la avispa autóctona, aunque la impresión que generan es mayor debido “al tamaño de sus panales, que puede alcanzar los 40 centímetros y tienen que ser manejados por personal especializado”.

La proliferación de esta especie en los próximos años también es una posibilidad. En verano, las avispas son cada vez más comunes.