El castillo de Santa Bárbara de Alicante se apaga y enciende: vecinos ironizan con su “modo discoteca”

El parpadeo de los focos desata bromas en redes sociales

El Castillo de Santa Bárbara de Alicante, a oscuras por fallos en la iluminación / Rafa Arjones

Alejandro J. Fuentes

La iluminación del castillo de Santa Bárbara, estrenada en octubre de 2022, está siendo esta semana objeto de controversia por sus «apagones». Durante varios días, los focos que iluminan «la cara del moro» han parpadeado de forma continua, generando comentarios satíricos en redes sociales: «Está en modo discoteca», ironizaban desde la Asociación de Vecinos Mercado-Plaza de España.

Tras ello, ese punto de iluminación ha sido desconectado temporalmente, al igual que otros dispositivos situados a lo largo de la muralla, dando como resultado un castillo de Alicante intermitente.

