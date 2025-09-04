Comprar un piso en Alicante por menos de 60.000 euros todavía es posible: siete casas para vivir o invertir

El último informe sobre el precio de la vivienda ofrecido por Idealista no deja lugar a dudas: el precio de la vivienda sigue subiendo. En concreto, en el mes de agosto el precio del metro cuadrado en nuestro país subió un 1,1 % alcanzando los 2.498 euros.

Baleares, Madrid y Euskadi siguen encabezando la lista de comunidades autónomas con el importe más caro: 5.068, 4.384 y 3.297 euros respectivamente. Por contra, las regiones más económicas son Castilla-La Mancha (986 euros/m2), Extremadura (989 euros/m2) y Castilla y León (1.244 euros/m2).

Por su parte, el metro cuadrado en la Comunidad Valenciana sigue subiendo y la media ya asciende a 2.291 euros el metro cuadrado. Por su parte, la provincia de Alicante sigue encabezando la lista de los precios más altos de la Comunidad con 2.595 euros/m2 seguido de Valencia (1.834 euros/m2) y Castellón (1.438 euros/m2).

Los municipios más caros para comprar una casa en Alicante

Si tenemos en cuenta el precio medio de la provincia de Alicante, estamos hablando de que una vivienda de 90 metros cuadrados costaría 233.500 euros, aunque hay algunos municipios que lo superan con creces.

La comarca de la Marina Alta sigue concentrando los municipios más caros para comprar una casa. El precio del metro cuadrado en muchos de ellos supera con creces la media que venimos contando. Los más caros son los siguientes:

Moraira : 4.250 euros/m2 (Un piso de 90 metros costaría casi 400.000 euros)

: 4.250 euros/m2 (Un piso de 90 metros costaría casi 400.000 euros) Xàbia : 3.958 euros/m2

: 3.958 euros/m2 Benissa : 3.631 euros/m2

: 3.631 euros/m2 Calp : 3.438 euros/m2

: 3.438 euros/m2 Benitatxell: 3.335 euros/m2

En este listado se cuela también Altea (3.415 euros/m2) y, a continuación, tenemos Benidorm, donde ya se paga a 3.246 euros el metro cuadrado.

Los municipios más baratos para comprar una casa en Alicante

Si le damos la vuelta a la tabla nos encontramos con localidades en las que el precio del metro cuadrado no pasa de los 800 euros. Es decir, una vivienda de 90 metros cuadrados costaría unos 72.000 euros. Veamos los municipios más económicos para comprar una casa según el portal inmobiliario:

Villena : 682 euros/m2 (Un piso de 90 metros costaría poco más de 61.000 euros)

: 682 euros/m2 (Un piso de 90 metros costaría poco más de 61.000 euros) Callosa de Segura: 726 euros/m2

726 euros/m2 Monóvar: 775 euros/m2

775 euros/m2 Xixona: 783 euros/m2

783 euros/m2 Benejúzar: 786 euros/m2

En la web de Idealista hemos encontrado cuatro pisos en la provincia de Alicante de entre 80 y 90 metros cuadrados que cuestan menos de 60.000 euros, con lo que el precio del metro cuadrado sería de los más económicos.

El primero de ellos está a la venta en Orihuela, tiene 81 metros cuadrados y tres habitaciones y cuesta 49.000 euros. La vivienda fue construida en 1979, tiene todos los servicios a mano y tiene un baño.

En Villena hay una vivienda de 83 metros cuadrados con dos habitaciones, salón-comedor, cocina y un baño en una segunda planta sin ascensor. El precio es de 50.000 euros.

En la ciudad de Alicante, en el barrio Juan XXIII, hay un piso a la venta de tres habitaciones y 80 metros cuadrados. Se trata de una primera planta exterior sin ascensor, tres habitaciones, un baño y un salón con vistas al jardín. El precio es de 57.000 euros.

Ya por 60.000 euros tenemos varios pisos. El primero de ellos está en Muro de Alcoy. Tiene 84 metros cuadrados, tres habitaciones y se encuentra ubicado en una cuarta planta exterior pero sin ascensor. Tiene una pequeña terraza y fue reformado hace dos años e incluye un trastero.

La segunda vivienda es una colorida casa en Petrer. Tiene 83 metros cuadrados en un primer piso sin ascensor. Está reformado y tiene dos habitaciones.

Por 60.000 euros también hay una casa de tres habitaciones y 91 metros cuadrados en Callosa de Segura. Se trata de un piso tipo dúplex con dos plantas unidas por una escalera interior. Eso sí, necesita una reforma.

Por último, en Xixona hay un piso de 80 metros cuadrados y tres habitaciones que se encuentra en buen estado aunque es bastante antiguo. Tampoco tiene ascensor y se encuentra en una tercera planta.