DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

DIRECTO | Últimas noticias de la provincia de Alicante / INFORMACIÓN

Mantente informado de todas las noticias de la provincia de Alicante, en directo.

  1. El alcalde de Alicante contrató a un traductor para escribir su bando de Hogueras en valenciano
  2. Vuelta al cole en Alicante: aluvión de peticiones en colegios e institutos para cambiar la lengua base de los alumnos
  3. Diversas familias de Alicante temen que se les desaloje de sus viviendas en Carolinas Altas
  4. Alicante se vacía
  5. Los dos parkings del Aeropuerto de Alicante que ahora son uno: Apárkate puede alcanzar las 3.000 reservas mensuales
  6. Barcala notifica el 'tasazo' de la basura en Alicante culpando al Gobierno de Sánchez
  7. Alicante detecta 'grave peligro de desprendimientos' en el castillo de Santa Bárbara y anuncia obras de emergencia
  8. Cambio en el acceso al parking de la estación de tren de Alicante

DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

Ya hay fecha para las finales de los "Playbacks" de Hogueras en Alicante

Rescatan una patera frente a Alicante con tres personas a bordo tras dos semanas a la deriva

La Generalitat pide a varios ayuntamientos de izquierdas de Alicante colaboración para acoger a los migrantes de Canarias

El alcalde de Alicante contrató a un traductor para escribir su bando de Hogueras en valenciano

Los regantes defenderán el trasvase del Júcar-Vinalopó frente a la demanda en el TSJ que reclama que se cierre

La eterna espera de un taxi para las personas con movilidad reducida en Alicante

El Ayuntamiento de Alicante retira las subvenciones a ocho hogueras por no justificar el gasto en los monumentos

