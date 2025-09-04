José Ignacio Amat, bombero de Alicante que combatió el fuego en León: “Hay que estar preparados para las emergencias del futuro”

Una experiencia dura, pero satisfactoria. José Ignacio Amat, sargento de los bomberos del Ayuntamiento de Alicante, fue uno de los que se desplazó a la provincia de León a finales de agosto para participar en el operativo que actuó contra los devastadores incendios forestales que se registraron en Castilla y León, donde ardieron 140.000 hectáreas.

La gravedad de la situación obligó a movilizar efectivos. De toda la Comunidad Valenciana partieron 150 profesionales, una decena de ellos procedentes del Ayuntamiento de Alicante. Amat, uno de ellos, valora especialmente el “esfuerzo conjunto” entre los diferentes cuerpos. De hecho, considera que “tenemos que unir fuerzas para seguir trabajando” ante unas emergencias futuras ante las que “hay que prepararse”.

Esta unión ayudó a los profesionales a enfrentarse a “situaciones diferentes en un territorio que no conocíamos”. Según su perspectiva, “tenemos que mejorar mucho en la coordinación, pero la experiencia en León supone un primer paso”. Los bomberos alicantinos se establecieron los primeros días en Rabanal del Camino para más tarde trasladarse a Igüeña y, finalmente, a Astorga.

Contacto con los vecinos

La relación con las personas que habitan los pueblos afectados también marcó a Amat. “Son muy diferentes a nosotros”, afirma el bombero, que destaca que la gente “quería permanecer en sus casas pese al peligro”. Considera, tras su experiencia, que a estos ciudadanos “hay que entenderlos”, ya que “son personas acostumbradas a ganarse la vida, a estar encima de todo, que saben que la seguridad depende de ellos mientras que en las zonas urbanas estamos acostumbrados a que todo nos lo arreglen”.

El recibimiento y la acogida por parte de los autóctonos fue una vivencia especial para el sargento, que se dedicó proteger zonas pobladas y también a luchar contra incendios repentinos que se declararon en plena vorágine aquellos días, con la participación de otros cuerpos. “Son lugares inaccesibles, muy grandes, diferentes de las montañas de Alicante, donde se ven muchos caminos”, explica.

El trabajo conjunto entre cuerpos y el vínculo con los vecinos, que “acabó siendo inevitable”, marcaron la estancia de los bomberos alicantinos en la provincia de León.