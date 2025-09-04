Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Universidad

La nota de corte del doble grado de Física y Matemáticas de la UA se desploma más de dos puntos

Las calificaciones para acceder a los grados universitarios más demandados continúan bajando tras la quinta adjudicación de vacantes y todavía quedan tres más por delante

La segunda Selectividad, más fácil que la de junio

La segunda Selectividad, más fácil que la de junio

La segunda Selectividad, más fácil que la de junio / Pilar Cortés

A. Fajardo

A. Fajardo

La nota de corte en el doble grado de Física y Matemáticas de la Universidad de Alicante (UA), la carrera que en julio se coronó con la calificación más alta para estudiar en la provincia, se ha desplomado en más de dos puntos, después de las cinco adjudicaciones de vacantes que se han realizado. Y todavía quedan tres más por delante, por lo que seguirá bajando.

La Conselleria de Universidades ha anunciado este jueves la quinta adjudicación de plazas universitarias del curso. En esta entrega, al igual que en la anterior, las notas de corte de los diez grados más demandados han seguido descendiendo. Y esto tiene un origen: la bajada de la media en Selectividad. Las pruebas de acceso a la Universidad más exigentes de los últimos cinco años hizo que las calificaciones bajaran en toda España y que se redujera la cifra de aprobados. En la provincia de Alicante superaron los exámenes un 95,38 % de los alumnos que se presentaron, mientras que el pasado curso fue un 97,8 % los que pasaron la evaluación.

Así, la variación de notas en los grados con notas de corte más altas en la primera adjudicación es la siguiente:

1. Doble Grado en Física y Matemáticas impartido en la Universitat de València: 13,578 (1ª adjudicación); 13,345 (2º adjudicación); 13,294 (3º adjudicación); 13,294 (4ª adjudicación) y 13,294 (5ª adjudicación). Lo que supone 0,284 puntos de diferencia respecto a la primera adjudicación.

2. PARS en Ingeniería Aeronáutica (vía Grado en Ingeniería Aeroespacial) impartido por la Universitat Politècnica de València: 13,371 (1ª adjudicación); 13,282 (2ª adjudicación); 13,27 (3ª adjudicación); 13,27 (4ª adjudicación) y 13,232 (5ª adjudicación). 0,139 puntos de diferencia.

3. Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas impartido en la Universitat Politècnica de València: 13,333 (1ª adjudicación); 13,114 (2ª adjudicación); 13,016 (3ª adjudicación); 13,016 (4ª adjudicación) y 13,016 (5ª adjudicación). 0,317 de diferencia.

4. Doble Grado en Física y Matemáticas impartido por la Universidad de Alicante: 13,213 (1ª adjudicación); 12,428 (2ª adjudicación); 12,219 (3ª adjudicación); 12,014 (4ª adjudicación) 11,814 (5ª adjudicación). 1,399 de diferencia.

5. Grado en Medicina impartido por la Universitat de València: 13,202 (1ª adjudicación); 12,803 (2ª adjudicación); 12,803 (3ª adjudicación); 12,803 (3ª adjudicación). 12,803 (4ª adjudicación) y 12,803 (5ª adjudicación). 0,399 puntos de diferencia.

6. Grado en Medicina impartido por la Universidad de Alicante: 13,200 (1ª adjudicación); 12,824 (2ª adjudicación); 12,794 (3ª adjudicación); 12,771 (4ª adjudicación) y 12,75 (5ª adjudicación). 0,45 de diferencia.

7. Grado en Ingeniería Aeroespacial impartido por la Universitat Politècnica de València: 13,176 (1ª y 2º adjudicación); 13,038 (3ª adjudicación); 13,038 (3ª adjudicación) y 13,023 (5ª adjudicación). 0,153 de diferencia.

8. Grado en Medicina impartido por la Universidad Miguel Hernández de Elche: 13,163 (1ª adjudicación); 12,781 (2ª adjudicación); 12,781 (3ª adjudicación); 12,781 (4ª adjudicación) y 12,781 (5ª adjudicación). 0, 382 puntos de diferencia.

9. Grado en Medicina impartido por la Universitat Jaume I de Castellón: 13,085 (1ª adjudicación); 12,75 (2ª adjudicación); 12,75 (3ª adjudicación); 12,75 (4ª adjudicación) y 12,749 (5ª adjudicación). 0,336 puntos de diferencia.

10. Doble Grado en Matemáticas e Ingeniería Informática en la Universitat de València: 13,022 (1ª adjudicación); 12,604 (2ª adjudicación); 12,388 (3ª adjudicación); 12,31(4ª adjudicación) y 12,31 (5ª adjudicación). 0,712 puntos de diferencia.

Estudiantes de Física, en la Universidad de Alicante

Estudiantes de Física, en la Universidad de Alicante / Pilar Cortés

Próximas fechas

Este año la Conselleria ha centralizado por primera vez la adjudicación y las listas de espera en una plataforma telemática única. El objetivo es simplificar el proceso para el alumnado: todas las plazas disponibles se comunican y asignan el mismo día, por orden de nota y preferencia, en un procedimiento similar al de la adjudicación inicial de plazas.

Otra de las novedades de este año es que la actualización de las notas de corte de las universidades se va publicando en la web universitats.gva.es con el objetivo de que los estudiantes conozcan con total transparencia la última nota de acceso para cada titulación.

Noticias relacionadas y más

La próxima adjudicación de vacantes de todas las universidades públicas será el 11 de septiembre. A continuación, se realizarán nuevas adjudicaciones el 18 y 25 de septiembre y por último el 2 de octubre. 

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El alcalde de Alicante contrató a un traductor para escribir su bando de Hogueras en valenciano
  2. Vuelta al cole en Alicante: aluvión de peticiones en colegios e institutos para cambiar la lengua base de los alumnos
  3. Diversas familias de Alicante temen que se les desaloje de sus viviendas en Carolinas Altas
  4. Alicante se vacía
  5. Los dos parkings del Aeropuerto de Alicante que ahora son uno: Apárkate puede alcanzar las 3.000 reservas mensuales
  6. Barcala notifica el 'tasazo' de la basura en Alicante culpando al Gobierno de Sánchez
  7. Alicante detecta 'grave peligro de desprendimientos' en el castillo de Santa Bárbara y anuncia obras de emergencia
  8. Cambio en el acceso al parking de la estación de tren de Alicante

José Ignacio Amat, bombero de Alicante que combatió el fuego en León: “Hay que estar preparados para las emergencias del futuro”

José Ignacio Amat, bombero de Alicante que combatió el fuego en León: “Hay que estar preparados para las emergencias del futuro”

Cómo ahorrar en el recibo de la basura en Alicante: hasta un 20 % de descuento para reducir el "tasazo"

Cómo ahorrar en el recibo de la basura en Alicante: hasta un 20 % de descuento para reducir el "tasazo"

La Generalitat amplía la petición de ayuda para acoger a menores migrantes a ayuntamientos del PP

La Generalitat amplía la petición de ayuda para acoger a menores migrantes a ayuntamientos del PP

La nueva escuela infantil Siete Enanitos de Alicante se queda fuera del presupuesto del Patronato en 2026

La nueva escuela infantil Siete Enanitos de Alicante se queda fuera del presupuesto del Patronato en 2026

Más calor y más avispas en piscinas: empresas y urbanizaciones notan el incremento este último verano en Alicante

Más calor y más avispas en piscinas: empresas y urbanizaciones notan el incremento este último verano en Alicante

Educación anuncia una vuelta al cole con "récord de docentes" y cero recortes

Educación anuncia una vuelta al cole con "récord de docentes" y cero recortes

Cada vez más jóvenes recurren a la IA para pedir ayuda en salud mental

Cada vez más jóvenes recurren a la IA para pedir ayuda en salud mental

La nota de corte del doble grado de Física y Matemáticas de la UA se desploma más de dos puntos

La nota de corte del doble grado de Física y Matemáticas de la UA se desploma más de dos puntos
Tracking Pixel Contents