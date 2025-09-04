La nota de corte del doble grado de Física y Matemáticas de la UA se desploma más de dos puntos

La nota de corte en el doble grado de Física y Matemáticas de la Universidad de Alicante (UA), la carrera que en julio se coronó con la calificación más alta para estudiar en la provincia, se ha desplomado en más de dos puntos, después de las cinco adjudicaciones de vacantes que se han realizado. Y todavía quedan tres más por delante, por lo que seguirá bajando.

La Conselleria de Universidades ha anunciado este jueves la quinta adjudicación de plazas universitarias del curso. En esta entrega, al igual que en la anterior, las notas de corte de los diez grados más demandados han seguido descendiendo. Y esto tiene un origen: la bajada de la media en Selectividad. Las pruebas de acceso a la Universidad más exigentes de los últimos cinco años hizo que las calificaciones bajaran en toda España y que se redujera la cifra de aprobados. En la provincia de Alicante superaron los exámenes un 95,38 % de los alumnos que se presentaron, mientras que el pasado curso fue un 97,8 % los que pasaron la evaluación.

Así, la variación de notas en los grados con notas de corte más altas en la primera adjudicación es la siguiente:

1. Doble Grado en Física y Matemáticas impartido en la Universitat de València: 13,578 (1ª adjudicación); 13,345 (2º adjudicación); 13,294 (3º adjudicación); 13,294 (4ª adjudicación) y 13,294 (5ª adjudicación). Lo que supone 0,284 puntos de diferencia respecto a la primera adjudicación.

2. PARS en Ingeniería Aeronáutica (vía Grado en Ingeniería Aeroespacial) impartido por la Universitat Politècnica de València: 13,371 (1ª adjudicación); 13,282 (2ª adjudicación); 13,27 (3ª adjudicación); 13,27 (4ª adjudicación) y 13,232 (5ª adjudicación). 0,139 puntos de diferencia.

3. Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas impartido en la Universitat Politècnica de València: 13,333 (1ª adjudicación); 13,114 (2ª adjudicación); 13,016 (3ª adjudicación); 13,016 (4ª adjudicación) y 13,016 (5ª adjudicación). 0,317 de diferencia.

4. Doble Grado en Física y Matemáticas impartido por la Universidad de Alicante: 13,213 (1ª adjudicación); 12,428 (2ª adjudicación); 12,219 (3ª adjudicación); 12,014 (4ª adjudicación) 11,814 (5ª adjudicación). 1,399 de diferencia.

5. Grado en Medicina impartido por la Universitat de València: 13,202 (1ª adjudicación); 12,803 (2ª adjudicación); 12,803 (3ª adjudicación); 12,803 (3ª adjudicación). 12,803 (4ª adjudicación) y 12,803 (5ª adjudicación). 0,399 puntos de diferencia.

6. Grado en Medicina impartido por la Universidad de Alicante: 13,200 (1ª adjudicación); 12,824 (2ª adjudicación); 12,794 (3ª adjudicación); 12,771 (4ª adjudicación) y 12,75 (5ª adjudicación). 0,45 de diferencia.

7. Grado en Ingeniería Aeroespacial impartido por la Universitat Politècnica de València: 13,176 (1ª y 2º adjudicación); 13,038 (3ª adjudicación); 13,038 (3ª adjudicación) y 13,023 (5ª adjudicación). 0,153 de diferencia.

8. Grado en Medicina impartido por la Universidad Miguel Hernández de Elche: 13,163 (1ª adjudicación); 12,781 (2ª adjudicación); 12,781 (3ª adjudicación); 12,781 (4ª adjudicación) y 12,781 (5ª adjudicación). 0, 382 puntos de diferencia.

9. Grado en Medicina impartido por la Universitat Jaume I de Castellón: 13,085 (1ª adjudicación); 12,75 (2ª adjudicación); 12,75 (3ª adjudicación); 12,75 (4ª adjudicación) y 12,749 (5ª adjudicación). 0,336 puntos de diferencia.

10. Doble Grado en Matemáticas e Ingeniería Informática en la Universitat de València: 13,022 (1ª adjudicación); 12,604 (2ª adjudicación); 12,388 (3ª adjudicación); 12,31(4ª adjudicación) y 12,31 (5ª adjudicación). 0,712 puntos de diferencia.

Próximas fechas

Este año la Conselleria ha centralizado por primera vez la adjudicación y las listas de espera en una plataforma telemática única. El objetivo es simplificar el proceso para el alumnado: todas las plazas disponibles se comunican y asignan el mismo día, por orden de nota y preferencia, en un procedimiento similar al de la adjudicación inicial de plazas.

Otra de las novedades de este año es que la actualización de las notas de corte de las universidades se va publicando en la web universitats.gva.es con el objetivo de que los estudiantes conozcan con total transparencia la última nota de acceso para cada titulación.

La próxima adjudicación de vacantes de todas las universidades públicas será el 11 de septiembre. A continuación, se realizarán nuevas adjudicaciones el 18 y 25 de septiembre y por último el 2 de octubre.