Once hogueras nominadas a la “Millor Activitat Pirotécnica” 2025

La segunda edición del premio a la “Millor Activitat Pirotécnica” 2025 ya tiene fecha. El viernes 19 de septiembre, en el restaurante El Sorell (barrio de la Albufereta), se celebrará la II Gala de la Pirotecnia para poner en valor el sector de la pólvora, tan importante en la celebración de las Hogueras de Alicante.

El certamen trata de reconocer el papel histórico de la pólvora como símbolo de la identidad cultural que aporta a la fiesta, además de poner en valor su importancia a la hora de generar empleo.

Este año las hogueras candidatas a hacerse con el premio son un total de 11, cuatro más que en la primera edición. Repite la ganadora del anterior concurso, Parque Plaza Galicia, junto con las otras seis comisiones que ya participaron el año pasado: Alacant Golf, Diputació Renfe, Pla del Bon Repós – La Goteta, Florida Plaça La Vinya, Florida Portazgo y Francisco Albert, que este año participa junto con Rambla Méndez Núñez. Se incorporan, a su vez, Don Bosco, José María Py, Port d’Alacant y San Blas.

Previsiblemente, la misma tarde del 19 de septiembre la Federació de Fogueres anunciará el lugar en el que se celebrará el primer episodio de “Pólvora tot l’any”, con un calendario de mascletàs a partir del 4 de octubre y que se alargará hasta el 13 de junio con disparos pirotécnicos también los días 2 de noviembre, 8 de febrero, 22 de marzo, 3 de mayo, 23 de mayo y 7 de junio. La primera de todas, la del sábado 4 de octubre, está prevista que se lance a las 23:30, con el lugar aún por determinar.