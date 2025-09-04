El Peret de Alicante: otro esqueleto urbano en el centro

A finales de abril de este año el emblemático Peret de la Explanada de Alicante bajó su persiana por última vez. El cierre definitivo de la heladería puso fin a años de enfrentamiento entre su último propietario y el Ayuntamiento por deudas que superaban los 300.000 euros y que afectaban también a los trabajadores. El gobierno local llevaba un año ya tratando de "desahuciar" el negocio y, desde febrero, con voluntad de lanzar la futura concesión, lo que no ha ocurrido todavía. Ante la falta del nuevo contrato, las instalaciones se han convertido en cobijo de personas sin hogar.

En los últimos días, dos personas que viven en la calle han hecho del Peret su espacio para pernoctar. Allí se han instalado con sus pocas pertenencias: algo de ropa de cama, un par de mochilas, una sombrilla para resguardarse y un andador. A preguntas de INFORMACIÓN, estas personas (que quieren preservar el anonimato) manifestaron no querer acceder al Centro de Acogida y Urgencia Social de Alicante (el albergue municipal para sintecho) porque no se les puede garantizar una cama durante un periodo concreto de tiempo y, además, no pueden acceder con los enseres acumulados, por lo que tendrían que desprenderse de sus ya de por sí escasas posesiones.

Sin noticias del nuevo contrato

La empresa que hasta ahora explotaba la heladería acumuló deudas con la administración local de más de 130.000 euros por impagos repetidos en el canon y en la licencia de la terraza, que terminó siendo precintada por la Policía Local. Además, también sus extrabajadores le reclaman más de 200.000 euros en retrasos e impagos de nóminas, habiendo ya diferentes sentencias firmes que reconocen la deuda con los que fueran empleados del Peret.

En mayo de 2024, el Ayuntamiento trató de anular la relación contractual con el quiosco, para intentar que este cambiase de manos. Aunque el propietario manifestó su intención de ponerse al corriente de pago, no saldó su deuda, por lo que el Consistorio siguió adelante con el “desalojo”. Para ello, necesitaba un preceptivo informe del Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad Valenciana, que llegó en julio. Sin embargo, fue notificado por error a la Universidad de Alicante, en vez de al gobierno local, por lo que no fue hasta enero que el ejecutivo municipal retomó los trámites.

Ahora, una vez constatado el cierre de la instalación, el Ayuntamiento deberá impulsar el nuevo contrato para que el Peret cambie de manos y de nombre, ya que se trata de una marca registrada que no podrá conservar el próximo propietario, salvo acuerdo con el actual dueño. Un trámite que se esperaba rápido ("faltan unos detalles", dijo el vicealcalde Manuel Villar en febrero) pero que se mantiene paralizado desde entonces sin que desde el ejecutivo de Luis Barcala se den más explicaciones.

La historia tras el nombre

La historia del Peret ha estado ligada a la de Alicante desde principios del siglo pasado. Abrió sus puertas en 1916, en plena Primera Guerra Mundial, mediante una real orden por la que se adjudicaba a Vicente Richard Ballester la instalación de un quiosco de refrescos denominado «Quiosco de Peret» en lo que hoy es la Explanada, pero que entonces se llamaba Paseo de los Mártires, nombre que desapareció del callejero tras la Guerra Civil.

Pocas semanas después, un vendedor ambulante local de frutos secos llamado Pedro Fuster Iborra y conocido como "Pere el cacahuero" hizo una oferta por el kiosco. Vicente Richard la aceptó. Desde ese momento, el establecimiento pasó a vender refrescos, horchata, golosinas, frutos secos y similares. El hijo de Pedro Fuster (llamado igual, pero conocido como "Peret") le ayudó en el negocio y a la muerte de su padre en 1923 se hizo cargo del establecimiento. Por esto, los alicantinos empezaron a conocer al lugar como “el kiosco de Peret" o simplemente "Peret".

Ahora, aunque habrá una nueva heladería en la Explanada de Alicante, ya no se llamará Peret. El Ayuntamiento confirmó que el icónico establecimiento centenario perderá su nombre con la nueva concesión. "Hasta donde yo sé, el nombre está registrado en la oficina de marcas y patentes. Quiosco Peret tiene dueño, así que no podríamos utilizarlo", reconoció el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, a preguntas de INFORMACIÓN. De esta manera, será el nuevo adjudicatario (aún por determinar) el que escoja el nombre de las futuras instalaciones.