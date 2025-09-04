La Policía Local de Alicante actúa contra el “top manta” a la espera de un convenio interpolicial

Nuevo golpe al “top manta” en Alicante. La Policía Local ha intervenido un millar de productos preparados para venderse en la vía pública, según ha informado el Ayuntamiento tras haber llevado a cabo un “operativo especial” en la tarde-noche del miércoles contra la venta ambulante en el paseo Mártires de la Libertad, en las inmediaciones de la fachada marítima.

En este operativo participaron una quincena de agentes que incautaron 900 prendas falsificadas de equipos deportivos, 65 bolsos y 35 gorras. El concejal de Seguridad, Julio Calero (PP), ha defendido la que para él ha sido una “gran labor de la Policía Local para atajar esta problemática, que supone un grave perjuicio para la propiedad intelectual y la economía reglada y que además incumple la ordenanza municipal”.

Según ha explicado el edil, la intervención forma parte de “un operativo especial que estamos llevando a cabo con la colaboración de la Policía Portuaria”.

Precisamente, el mismo edil explicó a finales de julio que se estaba preparando un convenio entre la Policía Local y la Portuaria para actuar en la zona portuaria con la finalidad de perseguir la venta ambulante con más frecuencia y eficacia. Aquel convenio, que se pretendía firmar a principios de agosto y que permitiría a la Policía Local actuar en la zona portuaria “de motu proprio”, continúa sin estar vigente.

Tras un operativo realizado el 31 de julio, en el que fueron detenidos seis vendedores ambulantes y requisados 700 artículos falsificados, la inminencia del protocolo cobró fuerza, pero finalmente no se planteó en Junta de Gobierno y, en los días posteriores, la venta ilegal en las inmediaciones del Puerto continuó vigente.

Precisamente, esta vigencia hizo reaccionar al Ayuntamiento de Alicante, que responsabilizó al Gobierno de la proliferación del “top manta” por, según expresó Cristina Cutanda, concejal de Ocupación de Vía Pública, no querer “alentar la polémica de la inmigración”. A su vez, la edil señaló a Óscar Puente, ministro de Transportes (institución de la que depende la Autoridad Portuaria), de “suavizar los operativos contra la venta ilegal por tacticismo político”.

Pese a las críticas, la concejala emplazó al Ministerio a “retomar” los operativos conjuntos entre Policía Local y Policía Portuaria.