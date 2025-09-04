La nueva escuela infantil Siete Enanitos de Alicante se queda fuera del presupuesto del Patronato en 2026

La futura Siete Enanitos tendrá que esperar, al menos, hasta 2027. Salvo cambios de última hora, el Ayuntamiento de Alicante dejará la construcción de la escuela infantil (cerrada en 2023 por peligro de derrumbe) fuera del presupuesto del patronato municipal para el próximo año.

Las cuentas del organismo autónomo para 2026, que el gobierno de Luis Barcala espera sacar adelante este viernes, reflejan una bajada presupuestaria de un 8,5 %, con un total de 2.013.000 euros, después de que el pasado 2024 el ejercicio se cerrase con 1,15 millones sin gastar. Además, el documento no contempla ninguna nueva inversión en esta materia, por lo que se descartarían nuevos proyectos el próximo año.

Unas circunstancias que suponen un nuevo revés a la situación de la escuela infantil Siete Enanitos, sin instalaciones propias desde mediados de 2023. En ese momento, el Ayuntamiento se vio obligado a clausurar el edificio por peligro de derrumbe tras la aparición de grietas de gravedad considerable en varios espacios del inmueble. La decisión, según señaló entonces el alcalde, Luis Barcala, era "lo más razonable".

Acto seguido, el entonces bipartito del PP y Ciudadanos concluyó que la mejor forma de resolver el problema era demoliendo el edificio y construyendo una nueva escuela desde cero. "La opción más real y razonable es tirar la escuela que hay y hacer una nueva, más amplia, más moderna, más grande y con los elementos de última generación", indicó el alcalde.

Sin embargo, más de dos años después, el viejo inmueble sigue exactamente en la misma situación en la que se encontraba en marzo de 2023, cuando fue clausurado. Por ahora, el Ayuntamiento únicamente ha sacado a concurso (este mes de agosto) el derribo de las antiguas instalaciones, pero nada se sabe del nuevo proyecto que Barcala anunció entonces. De aprobarse las cuentas del Patronato de Escuelas Infantiles este viernes, dichas obras no llegarán hasta el 2027.

Sin tercera "escoleta"

Igualmente, fuera del presupuesto se queda también el impulso de una tercera escuela infantil en Alicante, tras la citada Siete Enanitos y Els Xiquets. Esta demanda histórica de las familias y la comunidad educativa de la ciudad fue aprobada en el pleno municipal en junio de 2020 por unanimidad, incluyendo el voto del Partido Popular. Sin embargo, desde entonces no se han producido avances al respecto.

Cuando se produjo la clausura de Siete Enanitos, el alcalde afirmó que se estaba planteando "una tercera escuela infantil para abarcar la demanda existente", que además no sería "incompatible" con la construcción de las nuevas instalaciones de la otra "escoleta". Del mismo modo, esas terceras instalaciones tendrán que aguardar su turno en el presupuesto del patronato un año más.

El PSOE pide dar marcha atrás

Desde el PSOE, consideran que el PP de Barcala deja "abandonadas a las familias que necesitan escuelas infantiles públicas" y piden al alcalde que "rectifique" la decisión de dejar la nueva Siete Enanitos fuera del presupuesto del patronato.

El socialista Emilio Ruiz cree que el gobierno local "se caracteriza por la provisionalidad y, por lo tanto, en el abandono de la calidad educativa, sin planificar las necesidades del alumnado y de las familias". Además, recuerda el resultado de las últimas cuentas del organismo autónomo: "Es inaceptable que en el último año se hayan dejado 1,15 millones sin gastar mientras no se atienden las necesidades pendientes".

Por todo ello, el PSOE ha avanzado su voto en contra a la propuesta: "La concejala Mari Carmen de España, solo se llena la boca para hacer falsos anuncios, pero desconoce cuáles son las necesidades reales de escolarización porque no se ha molestado en actualizar el mapa escolar", ha añadido Ruiz.