Sanidad da marcha atrás en la reestructuración del horario de los centros de salud de Alicante

La Conselleria de Sanidad ha dado marcha atrás en la reorganización de la Atención Primaria, que iba a implicar desde octubre reforzar la agenda por las tardes en los centros de salud y que la asistencia de los sábados por la mañana se concentrara en los Puntos de Atención Sanitaria (PAS) y Puntos de Atención Continuada (PAC), donde se ven las urgencias. El departamento de Marciano Gómez ha frenado en seco un plan, que se había topado con el rechazo de los principales sindicatos, bajo el argumento de que va a evaluar el nuevo modelo de productividad, que pasa de uno a dos complementos y que va a primar, entre otras cosas, la reducción de las demoras.

Así, la Generalitat va a mantener el actual horario de los sábados que completa el cómputo anual de la jornada ordinaria de los profesionales sanitarios, hasta, al menos, disponer de la "evaluación del impacto en la actividad asistencial de los nuevos acuerdos de gestión complementarios".

En la actualidad, el personal sanitario de Atención Primaria trabaja una media de ocho sábados al año para completar el cómputo anual de la jornada ordinaria. Y Sanidad quería haber modificado los horarios tras constatar que los sábados por la mañana la actividad de los centros de salud no tiene que ver con la atención programada usual, sino con la de atención a demanda de la urgencia.

La medida iba a implicar cerrar centros de salud los sábados por las mañanas y concentrar la atención en los puntos de urgencia

Por ello, los facultativos y de enfermería, que venían prestando jornada ordinaria de mañana en sábado, iban a pasar a prestar servicio en esta franja horaria en calidad de jornada complementaria de guardia. Así, las jornadas que realizaban los sanitarios los sábados por la mañana se iban a sustituir por la prestación del servicio (en equivalencia de horas) de lunes a jueves en jornadas de tarde.

El conseller dijo que este planteamiento iba a disminuir las listas de espera además de facilitar la conciliación familiar. Sin embargo, Sanidad lo ha pospuesto hasta evaluar los resultados del nuevo modelo de productividad, refrendado este lunes en Las Cortes. La nueva hoja de ruta recoge "la posibilidad de que, con independencia de los subsistemas de productividad establecidos, se puedan suscribir acuerdos de gestión complementarios, que afecten a unidades funcionales o colectivos específicos y que cuenten con una dotación presupuestaria independiente destinada a su retribución", según informó el departamento autonómico en un comunicado.

Objetivos

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, trasladó la decisión a los directores de Atención Primaria de los departamentos de salud este jueves. "Se trata de un modelo de productividad complementaria que se centra en la gestión clínica y persigue incentivar la mejora de la accesibilidad asistencial, el uso eficiente de los recursos disponibles, el fomento de la práctica clínica adecuada y segura y la optimización de los costes del sistema sanitario", explicó Sanidad.

Los incentivos se cobrarán por la mejora de la accesibilidad asistencial, el uso eficiente de los recursos, la práctica clínica adecuada y la optimización de los costes

Para la aplicación de este complemento de productividad en horario ordinario, el departamento autonómico se ha comprometido a realizar "una evaluación objetiva con indicadores medibles, alcanzables y entendibles a través de los sistemas corporativos de la Conselleria de Sanidad, ponderados por desempeño y categoría profesional".

De este nuevo modelo complementario de acuerdos de gestión, vigente ya durante este segundo semestre de 2025, se beneficia todo el personal estatutario de los centros de Atención Primaria y de los hospitales de agudos y de crónicos.

La continuidad del modelo, una vez evaluado su impacto al finalizar este semestre, dependerá de los resultados obtenidos en términos de impacto asistencial, eficiencia y cumplimiento de objetivos. En caso de ser favorable, Sanidad ha informado que se integrará con el modelo existente, con el objetivo de mejorar la gestión clínica, así como los criterios de accesibilidad y calidad asistencial para la ciudadanía.