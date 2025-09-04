El Teléfono de la Esperanza de Alicante detecta cada vez más jóvenes que recurren a la IA para pedir ayuda en salud mental

“Nos llegan mensajes de jóvenes que no encuentran sentido a lo que viven. A veces no necesitan respuestas inmediatas, sólo alguien que les escuche sin juzgar. Por eso insistimos: pedir ayuda es importante y a veces es el comienzo de un futuro distinto”, afirma Aurelia González, psicóloga clínica y responsable del Programa para la Prevención del Suicidio y del Chat del Teléfono de la Esperanza, una asociación que ofrece servicio gratuito de escucha activa y orientación a personas en crisis emocional

En lo que va de 2025, el chat de esta ONG, por donde también llegan las peticiones de auxilio, ha experimentado un incremento del 108,7% respecto al mismo período del año anterior a nivel nacional (aunque la entidad todavía no dispone de datos por provincias, advierte de que son extrapolables a Alicante). Entre las principales problemáticas detectadas destaca que una de cada cinco consultas están relacionadas con la conducta suicida (20%). Además, las autolesiones no suicidas están presenten en el 4,21% de los casos y la percepción de soledad no deseada en un 5,42%, a pesar del mito de que los jóvenes están hiperconectados, según la entidad.

Llamativamente, el equipo técnico del chat ha comenzado a detectar un fenómeno incipiente: personas que llegan al Teléfono o Chat de la Esperanza derivadas por asistentes de inteligencia artificial (IA).

Y es que, principalmente, las personas menores de 40 años están tendiendo a utilizar ChatGpt u otras herramientas digitales, como chatbots, para uso terapéutico, es decir, como una especie de consejero espiritual para preguntarles por un diagnóstico o qué hacer ante casos de rupturas de pareja, situaciones de acoso o problemas de salud mental. Todo un riesgo porque las respuestas que reciben son automatizadas, generalistas y tienden a complacer al usuario que pregunta, tal y como han venido advirtiendo los expertos.

Germán Orjuela, coordinador de Programas del Teléfono de la Esperanza de Alicante / Rafa Arjones

"Afortunadamente, cuando estas personas realizan una búsqueda en estas herramientas para obtener respuestas sobre sus problemas ya les está apareciendo el Teléfono de la Esperanza como recurso para pedir ayuda, por lo que nos llega mucha gente a través de este medio", explica Germán Orjuela, coordinador de Programas del servicio de Alicante.

Aunque aún no hay datos consolidados, la entidad señala que esta tendencia a usar la IA para todo “nos obliga a reflexionar sobre el uso que la población está haciendo de estas herramientas digitales cuando se enfrenta a un sufrimiento emocional”, destaca Eduardo Bensabat, coordinador técnico del servicio.

Teléfono

En la provincia, por vía telefónica, sólo en el primer semestre del año, la asociación ha atendido 4.576 peticiones de ayuda; en 295 de ellas la soledad y la incomunicación se presentaban como problema de fondo, mientras en 86 de los casos existía un riesgo de conducta suicida. Se trata de cifras similares a las de 2024. Una de cuatro llamadas son de jóvenes. Tienen entre 14 y 29 años y piden auxilio por encontrarse solos, por estar enganchados a las drogas o al alcohol o por haber pensado en quitarse la vida.

A nivel nacional, las peticiones de ayuda ascienden a 87.188 atenciones, siendo 10.600 (10.2%) las referidas a soledad y casi 3.000 en las que existía ideación suicida, crisis suicida o un acto en curso. Aunque se trata de datos provisionales, apuntan a una realidad que no podemos ignorar.

Una manifestación de estudiantes en Alicante en demanda de medidas contra el suicidio / Pilar Cortés

Campaña de sensibilización

En las últimas semanas, el Teléfono de la Esperanza ha lanzado una pregunta a través de sus redes: “Cuando sientes que la vida se oscurece… ¿qué te ayuda a salir adelante?”. Decenas de personas respondieron con pequeños momentos y escenas cotidianas que han dado lugar a una campaña audiovisual fragmentada en varias piezas que se publicarán del 5 al 10 de septiembre, combinando imágenes reales, transformaciones con inteligencia artificial y mensajes de esperanza.

El hilo conductor de esta campaña es la figura de Virginia Woolf, una de las autoras más importantes del siglo XX, que vivió una vida marcada por el sufrimiento emocional y que murió sin encontrar la ayuda que necesitaba. En esta iniciativa, el Teléfono de la Esperanza se plantea qué otras vidas podría haber vivido Virginia si hubiera recibido apoyo a tiempo.

La campaña es una invitación a pensar en otros futuros posibles cuando se encuentra apoyo, escucha y contención emocional. “A veces el sufrimiento es tan grande que nos impide reconocer lo que en nuestra vida ha sido importante y nos ha sostenido.

Por eso, esta campaña pone el foco en las razones para vivir: en lo que nos conmueve, nos ilusiona, nos vincula. Pueden ser personas, lugares, rutinas o sueños. Lo importante es recordarlos cuando más los necesitamos”, afirma Aurelia González, psicóloga clínica y responsable del Programa para la Prevención del Suicidio y del Chat del Teléfono de la Esperanza.

