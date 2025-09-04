El calor vuelve a la provincia y deja temperaturas por encima de los 34ºC

La provincia de Alicante afronta este jueves 4 de septiembre con cielos un poco nubosos y temperaturas en ascenso o sin cambios. El viento soplará flojo de dirección variable por la mañana tendiendo por la tarde a sur y sureste, con intervalos de intensidad moderada en el litoral.

El tiempo en Alicante

La capital vivirá otra jornada con cielos despejados y temperaturas un poco más cálidas que ayer aunque no se pasará de 30ºC, pese a que la sensación térmica será algo mayor. Por la noche los termómetros subirán hasta los 23ºC.

El tiempo en Elche

En Elche las temperaturas se mantendrán este jueves en valores superiores a los de ayer, llegando a los 34ºC a mediodía con una sensación térmica de 36ºC. Por la noche la bajada de los termómetro será más notable y se llegará a los 21ºC.

El tiempo en Elda

La temperatura en Elda también subirán ligeramente llegando a alcanzar los 35ºC a mediodía. En cambio por la noche los valores subirán hasta los 19ºC.

El tiempo en Benidorm

Benidorm afrontará un día idéntico al anterior, con valores mínimos de 23ºC y máximas de 28ºC y cielo despejado. La sensación térmica será mayor al mediodía.

Benidorm, a rebosar: la playa de Levante se llena en los últimos días de agosto / Alex Domínguez / Alex Domínguez

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja vivirá hoy una jornada muy similar a la de ayer con con mínimas que no bajarán de los 23ºC, mientras que la máxima alcanzará los 30ºC.

El tiempo en Orihuela

Orihuela volverá a ser uno de los municipios de la provincia en los que hará más calor, con 21ºC de mínima y 37ºC de máxima.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy, las mínimas bajarán hasta los 17ºC, pero las máximas alcanzarán los 33ºC, valores superiores a los de ayer. El cielo estará despejado durante toda la jornada.

El tiempo en Dénia

Dénia afrontará otra jornada calurosa, con registros de 23ºC de mínima y 32ºC de máxima.