El pronóstico de Aemet para la vuelta al cole en Alicante: temperaturas de más de 30ºC y probabilidad de lluvia

El próximo lunes 8 de septiembre comenzarán las clases del curso 2025-2026 en la ciudad de Alicante. Muchos padres esperan esa fecha como agua de mayo ya que los más de dos meses de vacaciones de los más pequeños se pueden hacer muy largos.

Preparar los libros, el material escolar, los uniformes o la ropa empieza a ser una de las preocupaciones de cara a este fin de semana. Es por ello que conocer la previsión del tiempo también nos puede ayudar para saber qué ropa debemos preparar para el lunes.

Para este día, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica que el cielo estará despejado pero con intervalos nubosos y las temperaturas mínimas serán de 24ºC mientras que las máximas llegarán a los 32ºC en torno al mediodía.

Para completar la previsión hemos querido consultar también la web de eltiempo.es que da un pronóstico más detallado para el día 8 de septiembre. Así, indica que el día comenzará nublado y con máximas de 29ºC aunque señala que hay probabilidad de precipitaciones a partir de las 20.00 horas.

Es por ello que se recomienda a los pequeños de la casa ir equipados al colegio con ropa corta y ligera, para llevar mejor las horas con más calor, usar protector solar y llevar agua suficiente para mantenerse hidratado durante toda la mañana. Hay que recordar que este mes de septiembre no hay clase en horario de tarde.

El pronóstico para el martes en Alicante

Aunque todavía faltan varios días para poder tener una previsión mucho más acertada, lo cierto es que los dos modelos pronostican que el martes lloverá. Aemet indica que la probabilidad de precipitaciones es de un 75 % y que las temperaturas bajarán ligeramente.

Para eltiempo.es también será una jornada con lluvias la primera mitad del día y con temperaturas estables, con máximas de 28ºC.