Vuelta al cole: Educación cifra en 168 las obras en marcha para mejorar los centros de la provincia de Alicante

Un total de 303.200 alumnos iniciarán el curso el próximo lunes en los colegios e institutos alicantinos, un 0,25 % menos que el pasado. La provincia es la que más ha acusado el descenso de alumnado de la Comunidad Valenciana, principalmente, por la bajada de la natalidad, según ha informado la Conselleria de Educación, que además ha cifrado en 168 las obras que hay en marcha en estos momentos para la mejora de centros educativos, por valor de 226 millones de euros.

El máximo responsable del departamento autonómico, José Antonio Rovira, también ha anunciado la apertura, a lo largo de este 2025-2026, de tres centros nuevos (18 en toda la región), el IES Azorín de Petrer, el Colegio de Infantil y Primaria Número 4 de Almoradí y el segundo colegio Número 8 de Gran Alacant (Santa Pola).

Otra de las novedades que traerá el regreso a las aulas es el incremento de once puestos para ordenanzas y administrativos para los centros educativos alicantinos y el compromiso de aprobar en el primer trimestre del curso el reivindicado decreto de convivencia para proteger toda forma de violencia en el ámbito escolar, incluida la digital, que va a reforzar más la figura del profesor y su seguridad.

El curso pilota sobre la aplicación de la Ley de Libertad Educativa, el refuerzo a la educación pública y la reconstrucción tras la dana José Antonio Rovira — Conseller de Educación

Estas son solo algunas de las cifras que el conseller de Educación ofreció este jueves en la cuenta atrás del comienzo de un curso que, según destacó, "pilota sobre la aplicación completa de la Ley de Libertad Educativa, el refuerzo de la educación pública y la reconstrucción de los centros afectados por la dana".

Frente a la polémica por la consulta de la lengua para decidir entre el valenciano y el castellano como idioma mayoritario en las clases, Rovira aseguró que "más del 99, 80 % del alumnado va a estudiar en la lengua elegida por sus familias" y ante los progenitores arrepentidos que ahora están pidiendo el cambio de grupo, tal y como publicó INFORMACIÓN, aseguró que se trata de "problemas habituales del inicio del curso que pasan siempre".

Que haya familias que pidan cambiar a sus hijos de grupo es un problema habitual en el inicio de curso José Antonio Rovira — Conseller de Educación

El jefe del Consell, Carlos Mazón, el conseller de Educación, José Antonio Rovira, y el alcalde de Alicante, Luis Barcala, en las obras del colegio La Almadrabaa / ALEX DOMINGUEZ

Profesores

El conseller fue especialmente duro e incisivo ante las críticas por los recortes o "retallades" que han alertado los sindicatos de la enseñanza pública y la izquierda. Negó la mayor y, es más, llegó a advertir de que este curso "habrá récord de docentes".

En concreto, reiteró que la Comunidad Valenciana tendrá 1.482 profesores más en la escuela pública, un total de 67.858 docentes, y 15.734 en la concertada, sin especificar datos por provincias. Sí que aportó una comparativa desde el curso 2020-2021, cuando todavía gobernaba el Botànic, hasta ahora, cifrando en 7.572 el aumento del profesorado en la escuela pública valenciana desde entonces. "Frente al ruido externo las cifras hablan por sí solas, habrá más docentes, más plazas", agregó.

"Frente al ruido externo las cifras hablan por sí solas, habrá 1.500 docentes más este curso" José Antonio Rovira — Conseller de Educación

En Formación Profesional (FP), donde el profesorado también ha salido a la calle para denunciar recortes en las plantillas, la conselleria cifró en 60.664 las plazas ofertadas a los alumnos de la provincia este curso, un 3,9 % más que el anterior, además de destacar la creación de ciclos formativos nuevos y la apertura de dos centros integrados de FP en la provincia, El Palmeral (Orihuela) y el Leonardo Da Vinci (Alicante).

En las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) , Educación ha ofertado 31.953 plazas en los centros alicantinos y frente "a las retallades", a las que se refirió en varias ocasiones de manera irónica, Rovira destacó que la modalidad semipresencial aumenta un 51% y sus grupos respecto al curso anterior, junto a una subida del 5,2% de cursos a distancia que amplían la oferta de 6 a 11 idiomas. También advirtió de que el pasado curso, un 40 % de las plazas ofertadas se quedaron sin cubrir por la falta de demanda.

Un centro educativo de Alicante, con todo preparado para el inicio del curso / Alex Domínguez

Ratios y educación especial

Respecto a las ratios, que toda la comunidad educativa reivindica en bajar para acabar con la masificación de las aulas, el titular de Educación aseguró que estarán por debajo de lo que marca la ley y que se mantendrán en Infantil y Primaria en 21 (cuando el máximo es 25), de 24 en Secundaria (el máximo es 30 alumnos), 28,5 en Bachillerato (el máximo es 35). Asimismo, informó de que en 59 municipios se ha bajado la ratio por debajo de los 25 alumnos y el objetivo de la conselleria es mantener el máximo de unidades y garantizar un puesto escolar.

Además, en los municipios con riesgo de despoblación, el Gobierno del PP de Mazón ha bajado a tres, el mínimo de estudiantes para mantener la unidad educativa.

En dos años hemos creado 82 aulas nuevas y el Botànic, 56 en cuatro años José Antonio Rovira — Conseller de Educación

Otra de las novedades de este curso será el refuerzo de las aulas para escolares con necesidades especiales dentro de los colegios y los institutos. La provincia ganará 17 nuevas aulas UECO, lo que eleva a 154 las clases habilitadas para estudiantes con discapacidades en Alicante. En total, "habrá 339 aulas UECO en la Comunidad, en dos años hemos creado 82 aulas nuevas y el Botànic, 56 en cuatro años", recriminó Rovira.

Con todo, el máximo responsable autonómico también marcó como "hito" la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, implantada el pasado curso, con 44.320 de beneficiarios en la Comunidad Valenciana y una inversión de 163 millones de euros. "La educación de calidad que se consigue con datos reales y no con mentira y ruidos", concluyó.