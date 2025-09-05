Así puedes pedir la tarjeta para ahorrar hasta un 20 % en el recibo de la basura de Alicante

El recibo de la basura de 2025 dará una sorpresa a los hogares de la ciudad de Alicante. La nueva Tasa de Recogida, Transporte y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos disparará el importe de los recibos de este año. Con este ‘tasazo’ los alicantinos pagarán entre 69,85 y 114,94 euros cuando en 2023 no se pagó más de 57 euros.

Las viviendas de menor tamaño serán las que más noten este incremento en el recibo, que puede llegar a multiplicarse por tres. ¿Qué pagará cada tipo de vivienda?

Pisos pequeños (menos de 60 m²) : Ahora: desde 69,85 euros hasta 134,67 euros

: Ahora: desde hasta Viviendas medianas (entre 61 y 90 m²) : Nuevos recibos entre 77,41 y 142,23 euros

: Nuevos recibos entre Propiedades grandes (más de 91 m²): Nuevos importes de entre 80,12 y 144,94 euros

Nueva tabla de tarifas de la tasa de basura para 2025, en función de la superficie y valor catastral / INFORMACIÓN

Cómo ahorrar hasta un 20 % en el recibo de la basura de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante presentó el año pasado un sistema de bonificaciones que pueden alcanzar hasta el 20 % del importe del recibo. Para acceder al máximo descuento, se debe usar la tarjeta electrónica o la app ‘Tú haces Alicante’ para abrir el contenedor marrón (destinado a residuos orgánicos) depositándo residuos al menos 4 veces al mes durante 10 de los 12 meses del año. Así pues, las personas que solicitaron la tarjeta antes del 31 de diciembre de 2024 gozarán de este descuento en su recibo de 2025.

Para aquellos que no hagan esos cuatro depósitos durante 10 meses o que soliciten la tarjeta a posteriori se harán descuentos en función de los meses que se hagan estas aperturas según este cuadro:

Bonificaciones por uso del contenedor orgánico Cuadro oficial de meses, depósitos y porcentaje de bonificación para Alicante. Reducciones en la tasa de basura por uso del contenedor de orgánica Número de meses Mínimo de depósitos contabilizados mensuales Período completo Porcentaje de bonificación 10 4 40 20% 8 4 32 15% 5 4 20 10% 3 4 12 5% Fuente: Ayuntamiento de Alicante. Datos vigentes según su página del trámite.

Cómo solicitar la tarjeta para conseguir descuentos en el recibo de la basura de Alicante

Para beneficiarte de estas bonificaciones, necesitas solicitar la tarjeta asociada al contenedor orgánico y que es totalmente gratuita:

De forma telemática pinchando en este enlace en el que se solicitan los datos personales del titular, la dirección del inmueble, el número fijo del recibo de la tasa de basuras, el teléfono y el mail.

en el que se solicitan los datos personales del titular, la dirección del inmueble, el número fijo del recibo de la tasa de basuras, el teléfono y el mail. Por teléfono , llamando al 965 36 57 31

, llamando al 965 36 57 31 De forma presencial en las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC) de Gastón Castelló, Séneca o Cervantes o en el Registro General.

Una vez tramitada la solicitud, la tarjeta física suele enviarse en un plazo aproximado de 20 días hábiles.

También existe la opción de descargarse la app ‘Tú haces Alicante’. Si no tienes la tarjeta física te pedirá que pongas el número de referencia de domiciliación que puedes encontrar en algún recibo y el DNI del titular para registrarte y poder abrir el contenedor. Si ya tienes la tarjeta podrás añadirla en la aplicación y abrir también de forma telemática este cubo.

¿Qué se puede depositar en el contenedor marrón?

Según el Ayuntamiento, solo deben depositarse residuos orgánicos adecuados, tanto en los contenedores como en el domicilio:

Restos de comida : cáscaras de fruta, pieles de verdura, restos de pan, pasta, arroz, comida cocinada, huesos pequeños, espinas de pescado.

: cáscaras de fruta, pieles de verdura, restos de pan, pasta, arroz, comida cocinada, huesos pequeños, espinas de pescado. Restos de origen animal : cáscaras de huevo, marisco, posos de café y bolsitas de infusiones.

: cáscaras de huevo, marisco, posos de café y bolsitas de infusiones. Papel y cartón sucios de comida : servilletas usadas, papel de cocina manchado de aceite o restos, tapones de corcho o serrín.

: servilletas usadas, papel de cocina manchado de aceite o restos, tapones de corcho o serrín. Restos vegetales pequeños: flores secas, plantas, hojas y poda de pequeño tamaño.

No puedes tirar al contenedor marrón colillas, excrementos de animales, líquidos, toallitas húmedas, pañales y compresas ni restos de suciedad.