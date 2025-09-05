Alicante pide fondos para rehabilitar las torres del Ayuntamiento tras el desprendimiento de una cornisa

El gobierno local de Alicante espera que la Generalitat pague buena parte de la rehabilitación de las torres del Ayuntamiento, después del desprendimiento de cascotes de grandes dimensiones el pasado mes de octubre. El Consistorio solicita al Consell una subvención de 200.000 euros para la intervención y reparación de los elementos arquitectónicos, mientras sigue sin haber avances en el proyecto integral del edificio.

Mediante una reunión de la Junta de Gobierno Local (urgente y extraordinaria) el ejecutivo municipal de Luis Barcala ha acordado este viernes solicitar una subvención a la Generalitat para "actuaciones de conservación y protección de bienes inmuebles del patrimonio cultural valenciano". En concreto, el Consistorio se dirige a la Conselleria de Cultura para reclamar financiación con el objetivo de actuar en las torres del Ayuntamiento, clausuradas y protegidas con una malla desde el derrumbe parcial de una cornisa a finales del pasado año.

El proyecto de restauración, según detalla el expediente, está valorado en 468.430 euros. Para ello, el gobierno municipal solicita el máximo permitido dentro de la convocatoria de subvenciones para la conservación y protección de los bienes patrimoniales: 200.000 euros.

Desprendimientos

El pasado mes de octubre, Alicante vivió un susto mayúsculo: parte de la fachada del edificio del Ayuntamiento se desprendió a la plaza mientras decenas de personas se encontraban en la vía pública, entre ellas, un grupo de escolares de primaria. Según confirmaron entonces fuentes policiales a INFORMACIÓN, se trató de varios fragmentos de una cornisa. Cascotes de grandes dimensiones y decenas de kilos de peso que se precipitaron de la torre del reloj, llegando algunos de ellos incluso hasta el otro lado de la calle Altamira, a diez metros de la fachada del inmueble.

A mediados de diciembre, mes y medio después, comenzaron las obras de emergencia en el Ayuntamiento. Los trabajos consistieron principalmente en la retirada de la balaustrada de ambas torres y en incluir nuevas protecciones temporales. Desde entonces, el edificio se encuentra en la misma situación, a la espera de las actuaciones definitivas para las que ahora se ha solicitado la subvención.

¿Proyecto integral?

El desprendimiento de la cornisa no pilló por sorpresa a los técnicos municipales, que ya advirtieron hace cinco años de que un suceso así era algo «probable», dado el estado en el que se encuentra el edificio. Un informe del Departamento Técnico de Conservación de Inmuebles, fechado en julio de 2019 y solicitado entonces por el grupo municipal socialista, alertó de diversas patologías halladas en el palacio consistorial y reclamó medidas de rehabilitación para evitar que pudieran ocurrir un nuevo derrumbe parcial.

Por todo ello, los técnicos municipales concluían, ya en 2019, que "la solución" pasaba "por una obra de rehabilitación integral, al menos, de la fachada del edificio". La redacción de dicho proyecto salió a concurso dos años más tarde, en 2021, y terminó siendo adjudicada por cerca de 100.000 euros y un plazo de seis meses. Sin embargo, pese a que fuentes municipales confirmaron a INFORMACIÓN que la empresa responsable cumplió con el tiempo exigido, las obras no han llegado a licitarse.