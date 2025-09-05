Arraigo por formación con Trafik: una oportunidad con futuro

El arraigo por formación se ha convertido en una de las vías más interesantes para las personas extranjeras que desean regularizar su situación en España. Esta figura legal permite obtener una autorización de residencia vinculada a la realización de una formación oficial, con el objetivo de mejorar la empleabilidad y favorecer la inserción laboral.

En Trafik Autoescuelas y Formación, con más de 40 años de experiencia en el sector, han apostado por ofrecer programas adaptados a estas necesidades reales. Un ejemplo destacado es el Certificado de Profesionalidad COML0110: Actividades auxiliares de almacén, una formación con gran proyección laboral que se ajusta perfectamente a los requisitos del arraigo por formación.

Un curso accesible y con futuro

El Certificado de Profesionalidad COML0110 cuenta con varias ventajas que lo convierten en una excelente opción:

• Accesible para todos: al ser de nivel 1, no requiere titulación académica previa, por lo que cualquier persona puede inscribirse.

• Con prácticas en empresa: incluye formación práctica en compañías del sector, lo que permite adquirir experiencia real y aumentar las posibilidades de contratación.

• Alta empleabilidad: la logística es uno de los sectores en mayor auge, impulsado por el comercio electrónico y la distribución global. Las empresas demandan constantemente personal cualificado para almacenes, gestión de mercancías y preparación de pedidos.

• Titulación oficial y reconocida: se trata de un Certificado de Profesionalidad expedido por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), válido en toda España y reconocido a nivel europeo.

La formación se convierte en un doble beneficio: integración social y oportunidades laborales reales.

Un puente hacia la integración

El arraigo por formación no solo abre la puerta a la regularización administrativa, sino que además brinda la posibilidad de acceder a un empleo estable en un sector en expansión. De esta forma, la formación se convierte en un doble beneficio: integración social y oportunidades laborales reales.

Trafik cree firmemente en el poder de la educación como motor de cambio. Su compromiso es acompañar a cada alumno en su camino, ofreciendo formación práctica, actualizada y orientada al empleo.

El Certificado de Profesionalidad de actividades auxiliares de almacén es un claro ejemplo de cómo una oportunidad formativa puede transformarse en un futuro laboral prometedor. Porque formarse no es solo estudiar, es abrir la puerta a nuevas oportunidades de vida.

Toda la información en su web.