Alicante rechaza acoger menores migrantes en una nueva cesión del PP a Vox

Tres horas después de que Vox haya exigido al PP de Alicante que rechace el reparto de menores migrantes para no romper sus pactos en el Ayuntamiento, el ejecutivo local de Luis Barcala da su brazo a torcer. El PP local rompe así un silencio de dos días, en los que los populares ni siquiera confirmaban haber recibido la carta del Consell consultando por espacios disponibles. Ahora, aseguran que no participarán del acogimiento que Pedro Sánchez "trata de imponer".

A través de un comunicado, la portavoz del equipo de gobierno local, Cristina Cutanda, ha manifestado que el Consistorio "no va a acoger a los menores inmigrantes no acompañados que desde el Gobierno central tratan de imponer a las autonomías, incluida la Comunidad Valenciana". Según la edil popular, el Ayuntamiento ha tenido conocimiento este jueves de la carta remitida por la vicepresidencia del Consell, Susana Camarero, en la que, "tras exponer la situación actual de 'sobreocupación' del sistema de protección de menores autonómico", solicita “conocer las infraestructuras, espacios o recursos disponibles en el municipio, que pudieran atender a estos menores migrantes no acompañados”.

"No hay recursos"

En este sentido, aunque asegura que "el Ayuntamiento de Alicante y los alicantinos son solidarios con los que más lo necesitan", advierte de que "no se va a atender a la solicitud trasladada desde el Gobierno central a la Generalitat para que Alicante acoja menores inmigrantes no acompañados, ya que no se dispone de recursos residenciales propios para la acogida de menores, incluidos los menores inmigrantes no acompañados" al considerar que no se trata de una competencia municipal".

"Respaldamos plenamente la postura de rechazo del Consell respecto a las imposiciones del Gobierno central para el reparto de menores no acompañados, una decisión unilateral que no ha ido acompañada de planificación ni de la más mínima intención de diálogo y entendimiento con las administraciones que se exige que se hagan cargo de estos menores", concluye Cutanda.

Vox agradece el "sentido común"

Desde Vox no han tardado en celebrar la concesión de los populares: "Agradecemos que imperen el sentido común y los intereses de los alicantinos por encima de las ansias socialistas de invasión migratoria ilegal", han señalado a este diario fuentes de la formación.

Un gesto del gobierno popular con el que ambos partidos encarrilan el inicio de las negociaciones para los próximos presupuestos municipales, cuyo borrador está previsto que se comience a perfilar en las próximas semanas.

NOTICIA EN ELABORACIÓN