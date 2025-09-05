Calvo Sotelo volverá a plantar en Especial en las Hogueras de Alicante
La comisión regresa "con orgullo" a la máxima categoría, de la que ya formó parte en 2008 y 2009, tras cosechar un segundo premio en Primera este 2025
La categoría Especial de las Hogueras de Alicante se refuerza. A las diez comisiones que integran actualmente el grupo se suma ahora Calvo Sotelo, tras cosechar un segundo premio este 2025 en Primera.
Desde la hoguera, han anunciado "con orgullo" esta decisión, que les llevará a competir con los mejores monumentos de la ciudad en las próximas fiestas. Un reto que emprenden de la mano del artista Mario Gual, con el que ya consiguieron en ediciones anteriores un primer premio en Primera categoría, dos segundos puestos y varias escenas reconocidas en la Exposición del Ninot.
Regreso
Calvo Sotelo ya plantó en especial en los años 2008 y 2009, mientras que el pasado año la comisión se hizo con el segundo premio en Primera categoría, además del premio de la Crítica. Reconocimientos que, según su presidenta, Chary Palomar, "impulsan a dar este paso tan ilusionante".
Palomar ha mostrado su entusiasmo por la subida de categoría y ha manifestado que Calvo Sotelo "encara este reto decidida a seguir creciendo y ofrecer a Alicante un proyecto artístico de primer nivel".
