Descubre las ventajas de la Escuela de FP FEMPA, referente en formación y empleabilidad en Alicante

Septiembre es siempre un mes de decisiones. La vuelta a la rutina marca el inicio de un nuevo curso y, para muchos jóvenes y familias, también el momento de elegir el camino académico y profesional que marcará su futuro. En un mercado laboral donde cada vez más empresas buscan técnicos cualificados, apostar por la Formación Profesional es sinónimo de empleabilidad y oportunidades.

En Alicante, la Escuela de FP FEMPA se ha consolidado como referente en formación técnica y empresarial, con una tasa de inserción laboral cercana al 100%. Su éxito se basa en una metodología práctica, un profesorado en activo y una oferta formativa alineada con las demandas del mercado.

Formaciones con alta demanda

Así, FEMPA imparte ciclos oficiales en Administración, Informática, Comercio y Marketing, pero su gran valor diferencial está en su especialización en el sector industrial, con programas de Automoción y Electricidad. Son titulaciones con altísima demanda que permiten acceder a un empleo estable y de calidad en solo dos años.

La gran demanda de los ciclos de FEMPA ha hecho que algunos estén completos desde hace meses. Sin embargo, todavía estás a tiempo de acceder a titulaciones de altísimo nivel. En el área de Electricidad y Electrónica, la Escuela ofrece el Grado Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados. Se trata de una titulación oficial dirigida a jóvenes que buscan acceder a los puestos más demandados del sector eléctrico, así como a profesionales en activo interesados en obtener su título. La escasez de técnicos cualificados y el auge de las energías renovables y la movilidad eléctrica garantizan a los alumnos una empleabilidad plena durante los próximos años.El programa formativo, impartido por profesores expertos y con prácticas en empresas, incluye también formación sobre movilidad eléctrica, domótica y prevención de riesgos laborales.

En el área de Automoción, la Escuela ofrece el Grado Medio en Electromecánica de Vehículos Automóviles y el Grado Superior en Automoción. Los estudiantes se forman en el aula taller de FEMPA, un espacio equipado con la misma tecnología utilizada por los talleres y concesionarios más punteros de la provincia. Además, el programa incluye formación sobre movilidad sostenible, mecánica de motos y vehículos híbridos y eléctricos, preparando a los alumnos para los retos actuales del sector. La gran demanda de los ciclos de Automoción de FEMPA ha hecho que las plazas para este curso estén completas. Sin embargo, los interesados pueden inscribirse en la lista de espera.

Otro de los ciclos destacados de la Escuela es el Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM), que en su programa formativo incorpora clases magistrales, diseñadas bajo una óptica 100% empresarial, sobre programación, ciberseguridad y las últimas novedades tecnológicas. Este ciclo se imparte en modalidad presencial ofreciendo a los alumnos una preparación adaptada a las exigencias actuales del mercado digital.

Asimismo, la escuela ofrece otros ciclos oficiales de gran proyección laboral, como el Grado Superior en Administración y Finanzas, que incluye formación en atención al cliente, gestión de recursos humanos y cálculo financiero, y el Grado Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales, enfocado en marketing digital, estrategia de ventas y actividades comerciales. El primero está disponible en modalidad presencial y online, garantizando flexibilidad y calidad en la formación.

En definitiva, todos los ciclos de la Escuela de FP FEMPA ofrecen titulaciones con altísima demanda que permiten acceder a un empleo estable y de calidad en solo dos años.