DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

Destroza un restaurante de Alicante para robar y huye con un patinete del local

Cuando el encargado del restaurante se presentó a primera hora de la mañana para preparar la apertura del negocio se encontró el local arrasado. El género se encontraba tirado por el suelo, los cajones abiertos, botellas volcadas y todo revuelto. Y todo para conseguir un beneficio que apenas compensa los destrozos causados: algo de dinero en efectivo de la caja, posiblemente algo de mercancía y un patinete eléctrico que se guardaba en el interior. Vehículo que además utilizó para darse a la fuga del lugar del asalto. Este fue el amanecer de un restaurante en el PAU 5 de Playa de San Juan de Alicante, una de las zonas de restauración de moda en la ciudad, y que no ha sido ajena a los robos en los últimos meses. Leer más aquí