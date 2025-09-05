La Conselleria de Educación elevará de categoría profesional a los inspectores que supervisan los centros educativos. El departamento de José Antonio Rovira escuchará una de las reivindicaciones de este colectivo de profesionales que se ha movilizado durante este último año al encontrarse paralizado su reconocimiento profesional y equiparación salarial con otros servicios de inspección.

La Administración autonómica ha anunciado que está trabajando en un nuevo decreto para mejorar las condiciones laborales de la Inspección Educativa de la Comunidad Valenciana. Así lo ha trasladado el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, en una reunión que ha mantenido este viernes con representantes de la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE), principal sindicato de este cuerpo, para conocer sus reivindicaciones profesionales.

Daniel McEvoy ha avanzado que la Dirección General de Personal Docente está ultimando un nuevo decreto con el objetivo de enviar el borrador la próxima semana. “El decreto recoge reivindicaciones históricas de este colectivo que el anterior Gobierno no tuvo en cuenta, como la consideración del Nivel 28”, ha indicado el secretario autonómico.

Por otra parte, en el encuentro, Daniel McEvoy ha aprovechado para destacar el papel tan importante de los inspectores en el sistema educativo valenciano y ha agradecido “la labor de este cuerpo, especialmente importante tras la riada del pasado mes de octubre de 2024, pero también por todas y cada una de las actuaciones que llevan a cabo de forma cotidiana con gran profesionalidad”.

Alumnos, en una clase de Primaria de un colegio de Alicante en el inicio del pasado curso. / PILAR CORTÉS

Entre 70 y 80 euros mensuales

En la Comunidad, la plantilla de inspectores permanece en 130 puestos, sin variación alguna en los últimos quince años. Estos profesionales trabajan junto a jefes de servicio que sí que pertenecen a la categoría que ellos reclaman y con profesores que tienen el mismo nivel que los inspectores.

La partida anual contemplada en los presupuestos de la Generalitat Valenciana para el reconocimiento del nivel a todo los integrantes del cuerpo asciende a unos 300.000 euros anuales y para cada inspector supondría cobrar entre 70 y 80 euros más al mes netos, por lo que advierten de que no es una cuestión económica, si no de reconocimiento profesional y de equiparación con otros servicios.

A través de un comunicado conjunto, la totalidad de las organizaciones representativas de la Inspección de Educación de la Comunidad Valenciana, la Unión Sindical de Inspectores de Educación (Usie-CV), la Asociación de Inspectores del País Valencià (Adide-PV) y la Asociación de Inspectoras e Inspectores para una nueva educación (Insnovae) reclamaron en julio "la Inmediata" tramitación de las modificaciones normativas para aplicar la clasificación en el nivel 28.

Saturados

El insuficiente número de inspectores de educación en la Comunidad Valenciana también ha sido denunciado este año por el colectivo de funcionarios que funcionan como los ojos de la Administración en los colegios e institutos y que entre sus cometidos más importantes figura mediar ante casos de acoso escolar y problemas de salud mental. A pesar del crecimiento en el número de alumnos y centros desde 2010, la plantilla de inspectores permanece en 130 puestos, sin variación alguna en los últimos quince años.

Según los datos presentados por la Unión Sindical de Inspectores de la Comunidad Valenciana (USIE), la ratio de alumnos por inspector ha aumentado un 23% en la región. Esto supone que en la actualidad hay un inspector para 7.569 alumnos aproximadamente. Esto significa que cada inspector supervisa ahora a aproximadamente 1.416 alumnos más que hace una década, lo que está mermando la calidad y la eficiencia de su trabajo.