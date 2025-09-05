La explanada del puerto de Alicante, rehabilitada y con señales para evitar caídas

Una cinta amarilla para evitar accidentes. La Autoridad Portuaria de Alicante ha instalado señalizaciones en las rampas que dan acceso a la explanada ubicada frente al casino del puerto, recientemente habilitada. En concreto, estas cintas distinguen la elevación o la bajada del acceso de la acera inferior, colindante al agua en el que se amarran los barcos.

La medida llega tras las quejas por el bordillo que, hasta hace unos días, resultaba invisible entre los paseantes y provocaba caídas con frecuencia. Ante estas situaciones la Autoridad Portuaria, titular del espacio, reconoció el problema y se comprometió a actuar en una zona enormemente transitada, especialmente en las fechas de verano, cuando alicantinos y turistas confluyen en las zonas más próximas al litoral, que no dejan de ser visitadas a lo largo del año.

Cinta amarilla en las rampas de acceso a la explanada del puerto de Alicante para evitar caídas. / Pilar Cortés

Estas rampas forman parte de las obras de remodelación de la explanada del puerto, incluidas en el contrato que se adjudicó en octubre de 2021 para un proyecto que pretendía mejorar la urbanización de los muelles 1 y 2. El coste económico de la actuación se fijaba en 2,2 millones de euros y servía para dar continuidad a la transformación realizada anteriormente en los muelles 4, 6 y 8 de la zona portuaria para hacerla más accesible al flujo creciente de visitantes, entre los que destacan los cruceristas, además de otros visitantes.

Acceso a una zona reformada

Estos accesos peatonales sirven para acceder a la explanada reformada del puerto, culminada recientemente en una zona que tradicionalmente ha estado carente de mobiliario urbano. Actualmente ocho bancos dobles ocupan la zona, idénticos a otros siete ubicados en el paseo adyacente con capacidad para entre seis y ocho personas.

En el centro de esta explanada se hallan también columpios, concretamente cinco, frente a un espacio al aire libre concebido para los más pequeños y también para los paseantes.

La habilitación de bancos y de columpios, según informan desde la Autoridad Portuaria, no forma parte de las obras de mejora de la accesibilidad, sino que se llevaron a cabo para dotar la plaza de mobiliario a través de inversiones de esta misma entidad y también de capital privado, procedente de empresas concesionarias en la zona portuaria.

Un entorno saturado

Pese a la rehabilitación de la explanada del Puerto, la ubicación de esta zona está rodeada de un entorno peatonal enormemente transitado. Alrededor de la Oficina de Turismo se encuentra el quiosco con terraza y un negocio de hostelería, junto a los que se halla la zona habilitada para mercadillo de verano (Port d'Alacant Market), de semana santa y para otros eventos a demanda de organismos públicos y empresas privadas. En este periodo estival, con el Port d’Alacant Market, aún se puede ver un espacio de mercadillo con puestos itinerantes y de gran cantidad de oferta (ropa, bisutería, juguetes y souvenirs) que estará habilitado hasta el 25 de septiembre.

Port d’Alacant Market habilitado este verano en la explanada del puerto de Alicante / Héctor Fuentes

A ello hay que sumar una caseta publicitaria de tabaco calentado y la base de operaciones de los tuktuks, vehículos turísticos que se han popularizado en los últimos meses en Alicante. Si las casetas de los "hippies" fueron trasladadas del paseo de la Explanada a la avenida del Almirante Julio Guillén Tato, en la fachada marítima, para facilitar el paseo en el emblemático camino que transcurre entre la el parque de Canalejas y la Puerta del Mar, en el puerto de Alicante se ha logrado el efecto contrario.

La explanada recientemente habilitada en el puerto descongestiona, en cierto modo, un entorno enormemente transitado.