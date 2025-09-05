El Sindicato Médico rechaza culpabilizar a los facultativos de la falta de recursos

El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana ve "coherente" el paso atrás que ha dado la Conselleria de Sanidad para abrir los centros de salud por las tardes y cerrarlos los sábados por la mañana, una decisión que se había topado con las críticas de los sanitarios. Sin embargo, el colectivo de facultativos ha rechazado el nuevo modelo de productividad que ha servido de pretexto a la Administración autonómica para paralizar la reestructuración de horarios en la Atención Primaria.

Para el sindicato, es "inadmisible" haberlo aplazado “hasta al menos disponer de la evaluación del impacto en la actividad asistencial de los nuevos acuerdos de gestión complementarios”, como dijo textualmente el departamento dirigido por Marciano Gómez.

"Creemos que hemos mantenidos en numerosas ocasiones, ya con la anterior administración, que lo que se tiene que hacer es implantar la jornada de 35 horas, y esta conselleria cumplir con la palabra dada con carácter inmediato", exige.

Por otra parte, señala que puede tener efectos colaterales el nuevo modelo de productividad, que aunque en principio les parece "una buena medida incentivadora, dado el fracaso del anterior modelo".

Pruebas de Radiología con inteligencia artificial que ya se aplica en el Hospital de Alicante / Pilar Cortés

"Culpabilizar a los médicos"

En este sentido, el Sindicato Médico advierte de que el nuevo sistema para compensar a los sanitarios "lo que no puede hacer es culpabilizar a los médicos y facultativos de la problemática actual de la falta de recursos humanos de médicos y facultativos, consecuencia de la política de la anterior administración que consideró que el aumento se debería producir en otras categorías".

Asimismo, alerta de que el nuevo modelo de productividad establece "unos objetivos llave imposibles de cumplir sin un aumento específico de personal médico y facultativo". Por todo ello, el sindicato avisa de que "confiar en el nuevo modelo de productividad y creer que su implantación supondrá un aumento de la actividad asistencial, nos parece una utopía".